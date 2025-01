Joëlle stopt met bekende interieurzaak in Blankenberge: “Eigen merk verder uitbouwen”

Joëlle De Bruyne (44) sluit dit voorjaar de deuren van haar bekende interieurwinkel Escape in de Kerkstraat. De reden hiervoor is dat ze zich verder wil gaan toeleggen op de uitbouw van haar eigen merk ‘SOUK in the CITY’ dat ze in ’22 uit de grond stampte. “Ik heb altijd al mijn hart gevolgd.”

Concept store Escape opende in 2017 de deuren in de Kerkstraat. De nadruk lag op handgemaakte interieurartikelen uit de hele wereld. “Door het grote succes van onze kleurrijke Marokkaanse collecties – die we zelf invoeren en laten maken – besliste ik in 2022 om het merk ‘SOUK in the CITY’ te lanceren.”

“Ondertussen verdeel ik onze geliefde berbermandjes, tapijten, kussens en zoveel meer bij vierhonderd winkels en professionele klanten over de hele wereld. Het is een nichemerk, maar al snel bleek het een onverwacht succes waar ik graag verder in evolueer. Dit is waar mijn hart nu ligt en waar ik gepassioneerd mee wil doorgaan in de toekomst”, zegt Joëlle.

Over de hele wereld

Doordat het aanbod zo verscheiden is, zit er ook enorm veel diversiteit in haar afnemers. “Zo wordt ons kleurrijke berberbestek bijvoorbeeld gebruikt in het vermaarde sterrenrestaurant Albi Washington, en werk ik samen met verschillende concept stores in Parijs. Maar we hebben ook klanten uit Australië, Zwitserland, Portugal en zelfs Puerto Rico. We zitten in net geen twintig landen”, aldus Joëlle, die zich nu helemaal op haar eigen merk wil toeleggen.

“De combinatie met de winkel werd wat te veel, ik wil me 100% kunnen smijten voor m’n eigen label. Nog meer reizen, me creatief kunnen ontplooien, internationaal ondernemen… Alles is organisch gegroeid, maar ik wil ook graag actiever gaan prospecteren en met ons product aanwezig zijn op beurzen.”

Initieel hoopte Joëlle nog dat iemand anders zich geroepen zou voelen om de winkel voort te zetten. “De voorbije jaren is immers duidelijk gebleken hoe onze kleurrijke, unieke stijl haar plaatsje heeft verdiend en hoezeer onze klanten onze eigenheid apprecieerden… Maar ik zou het niet kunnen lossen. De winkel is mijn kindje, en dat kindje heeft op haar beurt SOUK in the CITY gecreëerd. Die passie zet ik gedreven voort”, aldus Joëlle.

In de familie

De cirkel is daarmee rond: haar grootvader Willem Content begon in de jaren vijftig al met de import van maroquinerie. Hij startte in ’54, samen met zijn zakenpartner, een winkelconcept van handgemaakte Spaanse en Marokkaanse souvenirartikelen, kleine meubeltjes, lederwaren en accessoires. Casa Espanol en Artisanat Oriental telde enkele tientallen winkeltjes langs de Belgische kust.

In de jaren zeventig gooide mama Christine met lederwarenzaak Scarpo het roer om. “Ik ben trots op die 70 jaar retail en familiegeschiedenis, maar SOUK in the CITY is echt míjn persoonlijk verhaal. Het houdt misschien een zeker risico in, maar wie mij goed kent, weet dat ik mezelf graag blijf heruitvinden. Ik volg dus gewoon mijn hart, want SOUK in the CITY is destijds ook begonnen als een passieproject. De winkel is nooit mijn grootste passie geweest. En, al ging ze dat zelf niet snel toegeven, mama verdient ook echt wel haar rust. Zij is er ondertussen 72”, aldus Joëlle.

De uitverkoop zou normaal lopen tot vlak voor de paasvakantie. “Maar dat halen we wellicht niet: de eerste week van de uitverkoop was er al een stormloop op de winkel”, aldus Joëlle. “Na de sluiting zal de winkel enkel op afspraak te bezoeken zijn voor wie hulp wenst bij de aankoop van tapijten en andere SOUK in the CITY interieurartikelen. We blijven vanuit onze bestaande locatie ook de groothandel runnen tot er een nieuwe invulling voor ons pand is gevonden. Daarna gaan wij enkel online verder en met B2B showroom op een nieuwe locatie”, besluit Joëlle.

(WK)