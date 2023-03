Jan De Busschere (61) neemt afscheid van zijn tuinplanten: “25% korting op voorradige planten”

Met beperkte openingsdagen – enkel vrijdag en zaterdag – en 25 procent korting op voorradige planten, neemt Jan De Busschere stilaan afscheid van zijn kwekerij en tuinplantenbedrijf in Assebroek. “Tegen eind juni wil ik me volop uitleven in mijn eigen tuin en hobbyserre”, klinkt het.

Jan De Buysschere maakt zich klaar om afscheid te nemen van wat toch wel een levenswerk mag genoemd worden. De huidige kwekerij is een familiebedrijf dat in 1950 door zijn grootvader op dezelfde locatie langs de Weidestraat is opgericht, maar het is Jan die de kwekerij omvormde tot de vermaarde speciaalzaak in tuinplanten die ze vandaag nog altijd is.

Sla en tomaten

“Op het bedrijf dat mijn grootvader oprichtte, werden naast wat zomerperkplantjes en chrysanten toch vooral groenten geteeld”, weet Jan. “Veel sla en tomaten die zowel aan winkels als rechtstreeks aan particulieren verkocht werden. Mijn vader werkte als ploegbaas bij de plantsoendienst in Sint-Kruis en Assebroek, maar werkte na en soms voor zijn uren ook wel mee in het ouderlijke bedrijf; net als mijn moeder. Na zelf een tweetal jaar te hebben meegewerkt in het bedrijf en na mijn legerdienst, heb ik in 1984 het bedrijf overgenomen. In dat jaar verving ik de oude houten serre door een volledig nieuw exemplaar. Ik deed nog een paar jaar verder met het telen van groenten, maar toen ik als gevolg van de kernramp in Tsjernobyl (in 1986, red.) mijn sla moest vernietigen, was dat voor mij ook wel een signaal om een andere weg in te slaan. Eigenlijk had ik al eerder begrepen dat ik met die groenten niet op kon tegen de veel grootschaliger landbouwers.”

Engelse tuinreizen

“Ik was vastbesloten om me te gaan richten op voornamelijk eenjarige tuinplanten en chrysanten”, gaat Jan verder. “Zeker eind jaren 80 en in de jaren 90 waren die planten enorm populair. Het assortiment breidde ook systematisch uit met vaste planten en heester.”

Via zijn tweede echtgenote, die Engelse roots had, ging Jan heel wat Engelse tuinreizen maken en zo raakten ze in de ban van de salvia’s: mooie winterharde bloemen die droogtebestand zijn en een bijzonder mooi kleurenpalet hebben. “In 2007 zijn we begonnen met het collecteren en kweken van die salvia’s en dat is echt wel een groot succes geworden”, weet Jan.

Uitbollen

Maar nu is dus de tijd gekomen om uit te bollen. “Nu zitten we nog in onze wintersluiting en vanaf 17 maart zullen we enkel nog op vrijdag en zaterdag geopend zijn en zullen we stevige kortingen geven op de voorradige planten. Tegen eind juni wil ik hier stoppen en me uitleven in mijn eigen tuin en hobbyserres”, besluit hij.

Info: www.tuinplantendebusschere.be.