Jamaica heeft ‘dankzij’ pandemie nu beautysalon

Het oude politiekantoor in de Oostrozebekestraat in Meulebeke is omgetoverd tot een up-to-date beautysalon. Daarmee ziet Jamaica De Clercq (41) een droom in vervulling gaan.

Jamaica De Clercq is afkomstig van de Gentse deelgemeente Oostakker. Ze volgde een opleiding als zorgkundige en ging aan de slag in het ziekenhuis in Eke-Nazareth. “De droom om met een eigen beautysalon van start te gaan is steeds gebleven”, aldus Jamaica. “Toen mijn drie kinderen groter werden, heb ik de medische wereld verlaten en ben ik in de zaak van mijn man gestapt.”

“De coronapandemie heeft dan gezorgd voor de echte doorbraak. Ik heb bij Syntra West in Brugge in dagonderwijs een volledige opleiding voor schoonheidsspecialiste gevolgd. Het beroep vergt een voortdurende bijscholing, want er verandert ontzettend veel in dit wereldje, zowel op gebied van behandelingstechnieken en behandelingstoestellen, als van producten waarmee je een optimaal resultaat bereikt.”

Chocolade

“Naast gelaatsverzorging, maquillage en pedicure bied ik lichaamsmassage en body packing aan. Voor we met een behandeling van start gaan, wordt de huid altijd gescreend, zodat we de behandeling op de best mogelijke manier kunnen uitvoeren – en dat kan bijvoorbeeld een chocolade packing zijn, in een aparte ruimte die je volledig zen maakt.”

“Ondertussen blijven we niet stilzitten: de plannen liggen klaar voor een privé wellness met een binnen- en buitenunit en zelfs met de mogelijkheid tot overnachting.” (LB)

Jamaica’s Zentrum, Oostrozebekestraat 90, van maandag tot vrijdag open van 9 tot 12 uur en van 13 tot 22 uur, op zaterdag van 9 tot 12 en van 13 tot 18 uur. Meer info op 0494 06 97 78.