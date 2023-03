Jabbeke eert haar lokale handelaars

Lokale prijswinnaars uit Jabbeke werden gehuldigd in het gemeentehuis. Er werden een aantal prijzen en eervolle vernoemingen toegekend aan lokale ondernemers in Jabbeke. Het gaat over het Baliehof, Friet Sebiet, ’t Oosthof en Coté Préféré die elk een mooie verdienste hebben binnengehaald.

De gemeente Jabbeke zette hen vol trots in de bloemetjes tijdens een korte receptie in het gemeentehuis. “Het Baliehof valt al een aantal jaar in de prijzen tijdens de World Cheese Awards. Ook in november 2022 tijdens de editie in Wales haalden ze drie medailles voor hun ambachtelijke kazen”, zegt schepen van middenstand Chris Bourgois. “Deze editie namen er 4.434 kazen deel aan de wedstrijd. De kazen Baliehof Oud 2 jaar en Baliehof Permeke haalden een zilveren medaille en Baliehof Belegen haalde een bronzen medaille. Maar er zijn meer goede redenen om de hoevewinkel van het Baliehof in Zerkegem eens te bezoeken.”

Beste frituur

“De Varsenaarse frituur Friet Sebiet is sinds de opening in 2015 al zes jaar op rij verkozen tot Beste Frituur van Jabbeke. Dat getuigt van een dagdagelijkse liefde voor één van onze nationale gerechten. Het restaurant ’t Oosthof in Snellegem won tijdens de Culibelwedstrijd Beste Terrine van België een bronzen medaille. Tijdens deze tweede editie moesten de deelnemers een terrine van rog met noordzeekrab en schorseneren bereiden. En ‘t Oosthof is al decennialang een blijver op culinair gebied. Restaurant Coté Préféré opende zijn deuren pas in november 2021, maar kende een vliegende start. In de nieuwe editie van Gault&Millau werden ze als nieuwkomer vermeld met een score van 14 op 20. Daarnaast wonnen ze ook de award voor Ontdekking van het Jaar in Vlaanderen.”

“De gemeente is zeer trots op de lokale ondernemers en hoopt in de toekomst nog heel wat handelaars in de schijnwerpers te mogen plaatsen.” (PA)