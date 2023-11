IVIO zet afvalmedewerkers in the spotlight tijdens Week van het Afvalteam

In de week 13 tot 19 november is er weer de Week van het Afvalteam. Tijdens deze week zet IVIO graag alle afvalmedewerkers in the spotlight.

De Week van het Afvalteam is een initiatief van Interafval, VVSG, OVAM, Fost Plus, IVIO en alle andere afvalintercommunales. De afvalophalers, chauffeurs van glas, asbest en grofvuil en recyclageparkwachters, maar ook de collega’s achter de schermen zoals de onthaalmedewerkers, zorgen er dagelijks voor dat het afval correct ingezameld en milieuvriendelijk verwerkt wordt.

Dries Dehaudt, voorzitter IVIO: “De burgers kunnen dankbaarheid en respect in de eerste plaats tonen door hun afval correct aan te bieden, zodat hun werk vlot verloopt. Daarnaast kunnen alle burgers een leuke attentie bij de afvalzak of container laten, hen belonen met een dankbaar woordje of gewoon met een glimlach en/of dikke duim in de lucht. De (klein)kinderen kunnen ook de kleurplaat inkleuren en ophangen aan het venster, vastbinden aan de zak of afgeven in het recyclagepark. Een complimentje kan ook via ons digitaal ‘goebezig’ formulier’ of men kan via Google voor elk recyclagepark een review nalaten.”

Traktatie

Daarnaast trakteerde IVIO het personeel op een lekkere, warme lunch, geserveerd door de voorzitter. De ophalers van Veolia en Dekeyser werden dan weer getrakteerd op een ontbijtje. Ook zullen enkele bestuursleden op vrijdag 17 november meewerken op een recyclagepark.