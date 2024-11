IT-bedrijf ConXioN zet verder in op groei en samenwerking: “IT-projecten worden steeds complexer”

Het toonaangevend IT-bedrijf ConXioN, dat recent verhuisde van Deerlijk naar Beveren-Leie bij Waregem, kondigt de komst van Ruth Wachelder aan. Met meer dan vijftien jaar ervaring als general manager binnen de sector zal zij de rol van Director of Growth & Partnerships vertolken. Zij zal de markt van Circulaire IT verder uitbouwen in België en Nederland. Ook zal zij een sleutelrol vervullen in de groei en het partnerbeheer van ConXioN België.

De professionele relatie tussen Ruth Wachelder en CEO van ConXioN Chris Debyser is er al langer dan vandaag. Zo stonden ze zes jaar geleden al samen op het podium van de Channel Awards, lang voordat het begrip co-creatie gemeengoed werd in de IT-wereld. Het zaadje, dat toen werd geplant, is inmiddels uitgegroeid tot een gedeelde visie op samenwerking en duurzame groei. “De waarde van samenwerking is altijd de kern geweest van mijn werk, zowel in mijn privéleven als in mijn professionele leven”, stelt Ruth Wachelder. “Toen ik in gesprek kwam met Ruth, bleek al snel dat onze visies perfect op elkaar aansloten. Ik zag dit als een geweldige kans om die gezamenlijke kracht verder vorm te geven”, vult Chris Debyser aan.

De werkstijl van Ruth Wachelder wordt gekarakteriseerd door haar nadruk op teamwork, langetermijnvisie en de balans tussen proces en menselijke relaties. Ze gelooft in de kracht van diverse input en samenwerking om tot de beste resultaten te komen. “Ik ben ervan overtuigd dat een organisatie alleen succesvol kan zijn wanneer de procesmatige kant en de mensgerichte kant in balans zijn. Het is niet alleen belangrijk om concrete werkprocessen te hebben, maar ook om commitment te tonen aan die afspraken”, aldus Ruth Wachelder. Deze waarden sluiten naadloos aan bij de cultuur van ConXioN, waar een sterke teamdynamiek centraal staat.

Toekomstige rol

In haar nieuwe functie zal Ruth een dubbele rol vervullen, zowel in Nederland als in België. Binnen ConXioN Nederland zal Ruth, samen met Managing Director Nederland Wouter den Ouden de circulaire IT-markt verder ontwikkelen. Daarnaast zal ze haar expertise inzetten als Director of Growth & Partnerships voor ConXioN België. “IT-projecten worden steeds complexer”, verduidelijkt Ruth Wachelder. “Werken vanuit één team en één gezamenlijk doel, is daarbij essentieel. Dit is iets waar ik als teamplayer veel waarde aan hecht. Ik kijk ernaar uit om samen met de bestaande teams de strategische koers van ConXioN verder vorm te geven.”

Jochen Maertens, general manager bij de ConXioN-Groep, is ervan overtuigd dat de proximiteit van ConXioN tot haar klanten – zowel in België als Nederland – essentieel is voor het succes op de lange termijn. “Niemand wil een nummer zijn. Mensen willen zaken doen met een lokale partner die ze vertrouwen, en daar ligt de kracht van ConXioN”, aldus Jochen Maertens.

ConXioN begeleidt en inspireert haar klanten in hun digitale transformatie op tal van domeinen zoals data en AI, modern workplace, infrastructuur en cloud, softwareapplicaties, cybersecurity, connectiviteit en managed services. ConXioN is sinds 27 jaar voornamelijk actief in Vlaanderen en Nederland, telt ondertussen acht vestigingen en kan hierbij rekenen op de expertise van een 200-tal medewerkers. De ConXioN-Groep zet sterke groeiprestaties neer met een omzet van ruim 60 miljoen euro.