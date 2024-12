Instituut Charlotte bestaat al 35 jaar: “De passie is er nog altijd”

Het schoonheidsinstituut van Charlotte Godderis bestaat 35 jaar en dat wordt tijdens deze feestmaand gevierd. Het begon allemaal in 1989 in een kamer in de ouderlijke woning naast vleeshalle De Fonteine in de Vosstraat in Kruiseke. Ondertussen bevindt Instituut Charlotte zich al bijna twintig jaar in de Ieperstraat, vlak naast het gewezen GC De Gaper.

“Aan Sint-Theresia in Kortrijk volgde ik schoonheidsverzorging, ik wilde dat al van kleins af”, blikt Charlotte (53) lang geleden terug. “Ik heb nooit iets anders gewild. Ik had er nog geen minuut spijt van dat ik hiervoor koos. Ik doe het nog altijd met passie. Eerder studeerde ik economie-moderne talen. Mijn ouders waren in het begin niet zo enthousiast dat ik koos voor een andere richting. In mijn ouderlijke woning richtte ik een kamer in om te starten. Dat was eigenlijk heel primitief. Ik ging toen ook aan huis.”

“In 1992 ben ik begonnen in de Beselarestraat. Eind 2005 zijn we naar hier verhuisd. Kapsalon Stefaan stopte. We deden wat verbouwingen en in januari-februari 2006 ben ik hier gestart. Ondertussen werkte ik nog in de Beselarestraat tot het hier klaar was. Op de vorige plek kwam er later een kinderdagverblijf.”

Private parking

“Deze locatie heeft heel wat troeven. Vooreerst de ligging langs de drukke N8 en de zichtbaarheid op een druk kruispunt. Een pluspunt is ook de private parking voor de klanten. Het eerste en tweede jaar hier verdubbelde mijn klantenbestand. Ondanks het feit dat ik al 16 jaar bezig was, wisten veel mensen blijkbaar nog niet dat ik schoonheidszorgen deed.”

In die 35 jaar Instituut Charlotte is er uiteraard heel veel veranderd. “Het aanbod is veel uitgebreider geworden en er is veel minder drempelvrees”, klinkt het. “Dertig procent van mijn klanten zijn mannen. Het was vroeger uitzonderlijk dat er een man naar hier kwam. Mannen komen bijvoorbeeld voor een voet- of gezichtsverzorging. Ik doe voornamelijk kunstnagels, maquillage, epilatie, pedicure en gezichtsverzorging.”

“Dertig procent van mijn klanten zijn mannen”

Charlotte doet het niet alleen. “Drie jaar geleden kwam Maité in dienst”, zegt Charlotte. “Ze was hier stagiaire en is gebleven. (lacht) Sinds we met twee zijn hebben we het aanbod uitgebreid met lichaamsverzorging en wimperextensions.”

De klanten komen van overal naar de Gapersgemeente. “Zelfs vanuit Brugge, Poperinge, Roeselare en Kortrijk”, zegt Charlotte. “Er komt zelfs een klantje al van het eerste uur. Van mijn klanten in het begin komen er ondertussen kinderen en zelfs kleinkinderen. Er zijn ook klanten die er een vriendinnenuitstapje van maken en elke maand langskomen.”

De aanloop naar de eindejaarsfeesten wordt sowieso een drukke periode. “Reken maar veertien dagen lang, dat zijn dan heel lange dagen”, klinkt het. “Uitzonderlijk zijn we dan twee keer op maandag niet gesloten. Ook de communies zijn een drukke periode. Al is dat dan meer verspreid van april tot juni.”

Eerste keer oma

Charlotte is de mama van twee kinderen Thomas (30, Woesten) en Arthur (24, Gent). “Eind december, begin januari word ik voor de eerste keer oma en dan nog van een tweeling”, verklapt Charlotte. “Ik ga proberen om dan eens een halve dag uit te trekken voor hen en mezelf. Als ik rust neem, dan is dat eens om een boek te lezen, eens te gaan eten of gewoon thuis te ontspannen”, vertelt ze. “Maandag is mijn sluitingsdag maar dan doe ik mijn bestellingen of ga bijvoorbeeld naar de boekhouder.”

Charlotte stond destijds op de planken bij de koninklijke toneelgilde Onder Ons Geluwe. “Ik behoorde ook een tijdlang tot het bestuur”, blikt ze terug. “Omdat ik te weinig tijd had, ben ik gestopt.”

Om met alles bij te blijven, volgt Charlotte ook cursussen. “Sinds corona kan dat ook online”, zegt ze. “Vakbeurzen zijn veel verminderd. Er zijn er wel nog. Vakbladen volg ik ook.” Iedere vrouw wil er natuurlijk goed uit zien. Publiciteit op televisie en in magazines speelt daarop in. “Neem nu bijvoorbeeld de Flair, daarin gaat pakweg 70 procent over schoonheid en wellness”, zegt Charlotte. “Vrouwen moeten al meer werken dan vroeger en trekken ze een beetje me-time uit. Bijvoorbeeld voor een gelaatsverzorging.”

Tot en met 4 januari loopt er een actie om de klanten extra te verwennen. Per 12 euro voor behandelingen en aankoop van producten en geschenkartikelen krijgt men een stempel. In ruil voor een volle spaarkaart met 12 stempels krijg je een leuk cadeau.