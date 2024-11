Inksane verhuist naar nieuwe locatie langs de spoorweg

Tattooshop Inksane verhuist vanuit de Ardooisesteenweg naar de hoek van de Spoorweglaan met de Prins Albertstraat in Roeselare. Zaakvoerster Sandy Verfaillie liet haar ogen vallen op een industrieel pand waar tot enkele jaren geleden het archief van de RVA ondergebracht werd. “We hopen hier tegen volgende zomer onze klanten in een veel ruimere en meer gestructureerde zaak te mogen ontvangen.”

In 2010 startte Sandy Verfaille (38) tattooshop Inksane langs de Ardooisesteenweg op. De tattooshop is inmiddels uitgegroeid tot een vaste waarde. Artiesten van over de ganse wereld zakken af naar Roeselare om tattoos te plaatsen en inmiddels zijn er ook al vestigingen van Inksane in Sint-Truiden, Sint-Niklaas, Gent, Brussel en Brugge. “In Roeselare werken we nu met een tiental tattoo-artiesten. We merken echter dat de zaak langs de Ardooisesteenweg te klein wordt. De gebouwen daar zijn opgesplitst in verschillende kleine ruimten. Een ontvangstruimte voor de klanten is er nauwelijks en mede door onze zaak zijn er ook parkeerproblemen in de buurt.”

Sandy besloot daarom om uit te kijken naar een nieuw pand. “Eigenlijk ben ik al enkele jaren op zoek. Doordat we samenwerken met heel veel buitenlandse artiesten moet de nieuwe locatie ook dicht bij het station liggen.” Tijdens haar zoektocht botste ze twee jaar geleden tijdens Kerst en Nieuwjaar via een immosite op de RVA-site op de hoek van de Spoorweglaan en de Prins Albertstraat. “Hier werd tot twee jaar geleden het archief bewaard. Nu alles gedigitaliseerd is, stond de site te koop.

Werken gestart

Sandy wist de site te kopen en inmiddels zijn de werken in het opvallende gebouw gestart. “We hopen hier volgende zomer de deuren te openen van de gloednieuwe tattooshop. Die zal veel ruimer en meer gestructureerd zijn. Onze artiesten kunnen hier op een erg hygiënische manier werken.” Het industriële pand bestaat uit een gelijkvloers en twee verdiepingen. Op elke verdieping wordt er een ruimte voorzien waar gastartiesten kunnen verblijven. “Centraal op het gelijkvloers komt een ruim onthaal zodat klanten volop kunnen overleggen met onze medewerkers wat ze willen.” Daarnaast komen er ook piercingruimtes.

Voor tattoos moet men straks op de eerste verdieping zijn. Daar worden 12 tattoo booths voorzien. Op de bovenverdieping komt het bureau van Sandy. “Ik ontwikkel ook software voor tattooshops. Dat zal ik daar doen. Ook voor alles wat met sociale media te maken heeft kunnen we straks op die bovenverdieping terecht.” Nabij het gebouw komen er ook een zevental parkeerplaatsen. “Het is de bedoeling dat ik nog wat blijf wonen op de huidige locatie langs de Ardooisesteenweg, één van de twee gebouwen daar komt wel heel binnenkort te koop te staan.”