Ine en Marlon geven job op en starten met Medicpoint een uniek concept voor medische materiaal op

Verpleegkundige Ine Lemahieu (38) en haar man Marlon Desodt (33) gaven beiden hun job op om Medicpoint op te starten, een zaak waar ze niet enkel medisch materiaal aan de man brengen, maar ook infosessies rond kanker, EHBO en het moederschap op het programma plaatsen. Anders dan gelijkaardige zaken is dat ook particulieren er welkom zijn. “Het wordt meer dan een winkel, het wordt een echte ontmoetingsplek.”

Een volwassene die onwel wordt en een hartaanval krijgt. Een baby die stikt in een stukje eten, een collega met een brandwonde, een kleuter met een allergische reactie. Hoe je daarop moet reageren kan je binnenkort te weten komen tijdens een infosessie georganiseerd in Medicpoint. Medicpoint is een zaak te vinden langs de Meenseweg 98 in Ieper. Handig is dat er 3 parkeerplaatsen voor de deur zijn.

Initiatiefnemers zijn Ine Lemahieu en Marlon Desodt, een koppel uit Ieper. De twee gooien het met de opening van hun winkel annex ontmoetingsruimte over een volledig andere boeg. Ine gaf haar job in het Jan Yperman Ziekenhuis op en Marlon houdt het voor bekeken in de bouwsector. Met Medicpoint beginnen ze samen een uniek concept waar zowel particulieren als professionals allerhande medisch materiaal kunnen kopen.

Groothandel

“Ongeveer anderhalf jaar geleden begon het idee te rijpen om zelf een groothandel in medische benodigdheden voor thuisverpleegkundigen en huisartsen uit de grond te stampen”, vertelt Ine. “Maar als snel vonden we dat we er nog iets extra aan toe moesten voegen. We hebben ons initiatief uitgebreid naar een echte ontmoetingsplek met opleidingscursussen en EHBO-sessies. Daar is immers wel behoefte aan.”

Het gebouw waar Ine en Marlon onderdak vonden, is een loods die Marlon eerder verhuurde. “We zijn momenteel alles aan het inrichten. De winkel neemt het meeste plaats in beslag, maar er is ook een wachtzaal met een tafel voor kindjes waar ook een koffieapparaat staat. We voorzien een plek waar we mensen uitleg kunnen geven over zaken die een wat persoonlijker aanpak vragen. Ik denk bijvoorbeeld aan alles rond borstvoeding of het opmeten van compressiekousen. Daarnaast richten we een privéruimte in, waar ons zoontje Marcel (5) als hij thuiskomt van school ook een beetje op zijn gemak kan zijn.”

Geen apotheek

“Ine wordt het gezicht van de shop en ik ga het logistieke doen”, weet Marlon. “We hebben hier een beetje een uniek iets. We bezochten gelijkaardige zaken in Vlaanderen en we haalden er overal de leukste dingen uit die bij ons zouden kunnen werken. Daarop goten we nog een eigen sausje.”

“We zijn echter geen apotheek, je kan hier dus niets op voorschrift krijgen. Maar er zal wel heel wat ander medisch materiaal te vinden zijn. We zijn bovendien niet enkel een fysieke winkel, maar ook een webshop. In onze stock zijn er 800 producten en we staan erop dat we die ook altijd kunnen aanbieden. Het gaat onder meer om materiaal tegen brandwonden, compressiekousen en verbanden. En alle mama’s kunnen er borstkolven en toebehoren voor hun baby’s vinden.”

“Wij plannen ondertussen vijf EHBO-sessies, waarvan er al enkele volzet zijn”, gaat Ine verder. “De lessen worden gegeven door een verpleegkundige van de spoedafdeling van het ziekenhuis. We werken bijvoorbeeld rond reanimatie en verstikking bij volwassenen en kind, maar ook rond wondzorg en kleine trauma’s bij kinderen en baby’s. De lessen gaan steeds gepaard met een hapje en een drankje.” Data voor opleidingen voor verpleegkundigen volgen binnenkort.

Kanker

Ook op het programma staat een lezing rond kanker. “Marieke Colpaert komt op 13 maart op een ontwapende manier vertellen over wat er gebeurt in aanloop van een diagnose, tijdens de behandeling én nadien. Hoe praat je daarover? En hoe belangrijk is preventie? Marieke deelt haar persoonlijke ervaringen, aangevuld met verhalen uit haar boek dat ze schreef. De lezing is niet alleen interessant voor kankerpatiënten, maar ook voor naasten en hulpverleners. Alles gebeurt in een huiselijke sfeer.”

Op 22 maart wordt er een Mama-Dag georganiseerd. “Met allerlei standjes voor ouders, grootouders en andere familieleden”, klinkt het. Voor alle sessies kan men inschrijven via onze website www.medicpoint.be, die binnenkort online komt.

Het koppel voorziet drie openingsdagen: 27, 28 en 29 januari. “We nodigen alle thuisverpleegkundigen uit de ruime regio uit, net als de huisartsen en de dokters uit het ziekenhuis. Maar ook particulieren zijn welkom! Het is best allemaal spannend, want we weten op geen duizend uur wat er allemaal op ons afkomt. Maar we zien het uiteraard wel zitten en gaan er 100 procent voor.”