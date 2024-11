Ida Boeten (22) levert zelfgemaakte maaltijden aan huis: “Ik krijg veel lof over de versheid”

Op dinsdag en donderdag levert ze maaltijden en op zaterdag bakt ze brood en ook gebakjes, en dat allemaal vanuit de voormalige KBC-bank in de Steenvoordestraat 42 in Watou. Zelfs met een ander diploma op zak wist iedereen dat Ida Boeten graag kookte. En nu werd het zelfs haar beroep.

Toen de voormalige locatie van de KBC-bank eigendom werd van de slagerij Leuridan aan de overkant van de Steenvoordestraat in Watou, gingen er al stemmen op dat deze locatie gebruikt zou worden door iemand die iets zelfstandig zou doen. En inderdaad, de gelijkvloerse verdieping kreeg de invulling met de installatie van een industriële hypermoderne keuken, waarin Ida Boeten (22) zich opperbest voelt.

Steinerschool

Ida woont nog bij haar ouders en zus, wat verder in de Steenvoordestraat. Ze behaalde een masterdiploma in een filmrichting en werkte ook een tijdje in die sector. “Eigenlijk ben ik al van heel jongs af een echte keukenpiet, maar ik dacht niet dat het mijn hoofdberoep zou kunnen worden”, vertelt Ida.

“Maar omdat veel mensen die mij kennen weten dat ik graag kook, kreeg ik de kans om de middagmalen te verzorgen voor de Steinerschool in Ieper. Ik wilde op die manier vooral iets bijleren. Daarmee ben ik begonnen in april 2023. In de Steinerschool is er geen keuken en dus diende ik een oplossing te vinden. Ik vond via Arne Leuridan deze prachtige locatie in de vroegere KBC-bank. Ik heb er een mooie industriële keuken ingericht, waar ik werk met veel gezonde producten uit de regio.”

Ook brood en gebak

Na een tijdje kreeg Ida de vraag of ze interesse had om maaltijden te bereiden voor de private markt, die ze dan aan huis zou leveren. “Daarmee ben ik begin 2024 gestart. Meteen had ik al een aantal locaties om bereide maaltijden te bezorgen en dat altijd met verse en gezonde producten. Ik bezit ondertussen een 150-tal mailadressen en die mensen krijgen elke maandag een mail met de gerechten van de week. Dat zijn telkens twee vleesgerechten, een visschotel en ook een vegetarische maaltijd. Ik bereid deze allemaal in Watou en ik lever met mijn al gekende blauwe Volkswagen-busje deze koude maaltijden op dinsdag en donderdag.”

“Ik experimenteer heel veel en lees veel over inhoud en bereiding. Het evenwicht tussen mineralen, eiwitten en vitaminen dient immers juist te zijn. Ik lees nog elke week veel kookboeken uit de bibliotheek. Het is hard werken, maar ik krijg veel lof over de versheid.”

“Op zaterdag bereid ik af en toe diverse broden en ook gebakjes. Ik hoor van veel mensen dat dit om Zweedse specialiteiten zou gaan. Ons gezin heeft immers drie jaar in Zweden gewoond, maar we waren er eenzaam en we zijn uit sociale overwegingen teruggekeerd. Ik ben dus op zaterdag zeker geen normale bakkerij, maar op mijn Facebookpagina kunnen de geïnteresseerde mensen zien wat ik aan te bieden heb.”

Ida Boeten is te bereiken via ida@boeten.eu en 0472 67 50 10.

(Paul Carbon)