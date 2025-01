Hondenvoeding Ydolo is een succes: “Dagelijks blijven nieuwe aanvragen binnenkomen”

Zes maanden geleden lanceerde Cas Casier (36) de semi-moist hondenbrok Ydolo. De hondenvoeding, die 75 procent vlees of vis bevat, is ondertussen te koop in 17 landen. En er zijn plannen om voor katten eenzelfde concept uit te bouwen.

Amper een half jaar geleden presenteerde Cas Casier (36) uit Wevelgem zijn gezonde hondenvoeding Ydolo (Your Dog Only Lives Once). Een jaar lang was hij op zoek naar de mix die de viervoeters zowel een gezonde als lekkere voeding zouden bezorgen.

Slow cooking

Het succes is opmerkelijk: zowel honden als hun baasjes zijn erg positief over de nieuwe voeding. Cas ging zelf op zoek naar welke voeding een hond echt lust. Onderzoek toont aan dat de verpakking vaak niet de lading dekt. “Wij doken het labo in”, vertelt Cas. “We kozen voor een revolutionaire manier van aanpakken. Er werd gekozen voor ‘slow cooking’, waardoor we de ingrediënten traag laten garen. We opteerden ook voor een samenstelling van 75 procent vlees of vis, aangevuld met een gevarieerde mix van groenten, fruit, kruiden en krachtige supplementen die de gezondheid van gewrichten, nieren, darmen en het immuunsysteem bevorderen. Door die slow cooking – de brokken worden langzaam gegaard op lage temperatuur in hun eigen sap – krijg je minder stoelgang en meer smaak, en dus blije honden.”

Deze aanpak slaat aan, Ydolo heeft al meer dan 400 verkooppunten in België en Nederland en is daarnaast actief in 17 andere landen, zoals Duitsland, Frankrijk, Polen, Engeland, Litouwen en Cyprus. “Bij de lancering trokken we naar de Interzoo-beurs met de hoop om één distributeur te vinden”, kijkt Cas terug. “Dat we nu al zo wijdverspreid zitten op slechts enkele maanden tijd, hadden we nooit durven dromen. Dagelijks blijven nieuwe aanvragen binnenkomen. Ook internationaal blijven we uitbreiden. Zo zijn er al gesprekken met onder ander Thailand, Oekraïne en Japan.”

Toekomstplannen

Een opvallend verhaal komt uit Polen, waar een distributeur de eerste levering binnen twee uur uitverkocht had. Terwijl het merk blijft groeien, heeft Cas plannen voor de toekomst, waaronder een lightrecept, natte voeding en supplementen. Ook komt er een lijn specifiek voor katten aan.

