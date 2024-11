“Het gaat hier niet om oplichting”: Fitnessketen E-Fit failliet verklaard

Fitnessketen E-Fit – met vestigingen in Waregem, Beveren-Leie, Deinze en Lievegem – is failliet verklaard. Heel wat van de 1.000-tal leden blijven zitten met een nog lopend abonnement, van soms wel meer dan 1.000 euro. “Het gaat hier niet om oplichting.”

“Het gaat om een fitnesszaak waarbij de sporters een soort van pak aantrokken met elektroden, die de spieren extra stimuleerden. Zo kan een work-out van pakweg 20 minuten het effect hebben van bijvoorbeeld anderhalf uur sporten”, zegt Yves François, die aangesteld werd als curator. “De zaakvoerders hebben de zaak een tweetal jaar geleden overgenomen en hebben daar op het eerste gezicht wellicht een te stevige prijs voor betaald, want de uitbaters zijn er niet in geslaagd om het plaatje financieel te doen kloppen.”

Schulden in kaart brengen

Er werkten vijf mensen voor de in totaal vijf vennootschappen achter de keten. “De komende tijd zullen we alle schulden in kaart brengen, alle bezittingen inventariseren en die tegen zo gunstig mogelijke condities verkopen. De kans dat de leden hun abonnementen terugbetaald zullen zien, acht ik bijzonder klein. Wel wil ik benadrukken dat het hier niet om oplichting gaat. De geruchtenmolen is goed op gang, hoor ik. Dit is een zeer spijtige zaak voor de zaakvoerders, die persoonlijk aansprakelijk zijn in dit faillissement. Ik ben er vandaag alles gaan noteren, dus ze zijn ook hun eigen woning kwijt. Dit was niet met slechte bedoelingen.” (Joyce Mesdag)