Het Beste van West-Vlaanderen: Quincalux streeft elke dag naar perfectie

Het begon allemaal met grootvader Werner Desschans in 1942 in een klein atelier in de Budastraat in Kortrijk. Liefst 82 jaar en drie generaties later maakt Quincalux intussen ook internationale ambities waar met de export van kwalitatief en luxueus deurbeslag. Op 4 januari werd Quincalux overgenomen door nv Vares. Kleinzoon Lorenzo Desschans (57) blijft aan boord als COO. “Dankzij deze overname blijft het levenswerk van Quincalux bestaan.”

Quincalux, gelegen aan de Kouterstraat in Wevelgem, produceert decoratief binnen- en buitendeurbeslag. Met een brede collectie en verschillende afwerkingen is het een gevestigde waarde in de sector. “We staan garant voor traditioneel vakmanschap met moderne technologische vindingrijkheid. We maken geen grote series, bij ons primeert kwaliteit en design met een pure ambachtelijke afwerking. Schuren en polijsten zijn niet te onderschatten beroepen. Er bestaat geen opleiding voor, het wordt allemaal aangeleerd in ons atelier. Quincalux is een van de drie bedrijven in België die luxe deurbeslag fabriceren”, vertelt Lorenzo Desschans.

Quincalux werd in 1942 opgericht door Werner Desschans. Zijn vader Georges was een metaalsmid. “Dus wat betreft het smeden, ben ik eigenlijk al de vierde generatie”, duidt Lorenzo. De naam Quincalux komt van het Franse woord quincaillerie (deurbeslag, red.) en luxe. Zijn vader Carl – die op zijn 81ste trouwens nog steeds actief is in het bedrijf als 3D-tekenaar, al stopt hij eind dit jaar – vervoegde het team van Quincalux in 1963. Onder zijn impuls werd meer en meer gekozen voor messing als basismateriaal. In deze periode nam het atelier en het personeelsbestand in omvang toe, met als gevolg dat Quincalux voor een tweede keer moest verhuizen naar de huidige site in Wevelgem in 1978. Lorenzo startte medio jaren 90 in de firma.

“Als je iets goed wil kunnen, moet je alle processen doorlopen”

“Techniek heeft me altijd geïnteresseerd. Al sinds mijn zesde liep ik rond in het atelier. Ik heb hier heel mijn leven tijd doorgebracht, ik ben erin opgegroeid. Ik heb de opportuniteit gehad om van goede vakmannen ervaring op te doen. Ik heb tien jaar lang echt op iedere plaats in het atelier meegewerkt. Mijn vader deed dat ook in zijn tijd. Als je iets goed wil kunnen, moet je alle processen doorlopen. Als je het zelf gedaan hebt, weet je wat de mogelijkheden zijn. Je zoekt nog verder en dieper, naar betere technieken en mogelijkheden. Op gebied van messing is niets mij onbekend.”

Van stijlkrukken met kralen en bloemetjes in de beginfase, naar klassieke grepen vanaf de jaren 70 tot moderne, strakke krukken. Lorenzo zag al vele trends passeren in zijn stiel. “De laatste twaalf jaar is Quincalux beginnen werken met externe designers zoals Frederik Delbart – in 2018 bekroond met de prestigieuze titel van Belgian Designer of the Year. Hij is onze creative director en stuurt andere designers bij. Frederik tekent de grote lijnen uit. Quincalux heeft ook een eigen stijl. Onze krukken zijn eerder vrouwelijk, meer gestileerd, verfijnd. Geen bombastische grepen, maar met een bepaalde verfijning. Het was een bewuste keuze van Quincalux om een nicheproduct te blijven. Geen massaproductie, wel luxe en kwaliteit.”

(Lees verder onder de foto)

Bij Quincalux primeert kwaliteit en design met een pure ambachtelijke afwerking. © JOKE COUVREUR JOKE COUVREUR

Buitenland

Dat wordt gesmaakt tot ver buiten de landsgrenzen. “We zijn jaarlijks aanwezig op een viertal beurzen met internationaal aanzien zoals Architect@Work in Madrid of Maison&Objet in Parijs. Zo zorgen we voor meer naambekendheid in het buitenland. Quincalux wil niet alleen de export zien groeien, maar we breiden ook onze collectie uit en fabriceren deurbeslag die compatibel is met het badgesysteem van hotels. Ons klantenbestand omvat onder meer vijfsterrenhotels Château La Messardière in Saint-Tropez in Frankrijk, Hotel Schloss Lieser in Duitsland en Hôtel Le Sanglier des Ardennes in Durbuy. Wij leveren ook aan zeer exclusieve, residentiële woningen van BV’s in het buitenland, maar uiteraard kunnen we geen namen noemen.”

Begin januari verkocht Lorenzo Quincalux aan nv Vares met Martine Reijnaers als CEO. “Er was geringe interesse bij mijn zonen voor een overname. We zochten naar een overnemer die het voortbestaan van ons klevenswerk en familiezaak kon garanderen. Geen grote investeringsgroep die enkel cijfers wil zien, maar enthousiaste mensen die zelf ook meewerken. Met gedelegeerd bestuurder Claire Juliard kent Quincalux een mooie synergie. Zij staat voornamelijk in voor verkoop en marketing, zodat ik me volledig kan focussen op het technische en operationele luik.”