Herlinde Devriendt in voetsporen van haar vader en nieuwe CEO van Nutriphyt

Gabriël Devriendt, oprichter van Nutriphyt, geeft de fakkel door aan dochter Herlinde. Zij woont met haar gezin in Roksem en was naast haar beroepsbezigheid jaren politiek actief, onder andere als gemeenteraadslid bij Open VLD.

Herlinde Devriendt (43) kent het bedrijf door en door, want ze is er al sinds 2015 actief. Tot nu was ze Junior-ceo. Ze heeft een diploma van boekhouder-fiscalist. Herlinde is getrouwd met Marino Vandycke en is de mama van Celine en Mathieu.

In de sterren

Het stond in de sterren geschreven dat ze ooit in de voetsporen van haar vader Gabriël zou treden. Nu het bedrijf 20 jaar bestaat, leek dit het ideale moment om de fakkel door te geven. “Mijn dochter is vastberaden en zal met evenveel passie de visie en missie van Nutriphyt verderzetten”, zegt haar vader.

Hij zette 20 jaar geleden zijn jongensdroom om in realiteit. Gepassioneerd door de natuur ontwikkelt hij producten die de mooie eigenschappen van de natuur bezitten.

Nutriphyt brengt sindsdien innovatieve voedingssupplementen van puur natuurlijke nutriënten op de markt. “De kracht van de natuur gebruiken waarvoor hij dient”, luidt de filosofie van Gabriël Devriendt.

“Samen met ons team zal ik de kennis, inzichten en de producten van mijn vader verder blijven verspreiden. We blijven ons richten op artsen, specialisten, apothekers, therapeuten en consumenten om het verhaal van het bedrijf te vertellen. Hoe onze producten een maatschappelijk verschil kunnen maken voor de gezondheid van iedere mens”, vertelt Herlinde.

Dat Herlinde Devriendt bij het bedrijf van haar vader aan de slag ging, was een vastberaden beslissing. “Van de ene op de andere dag heb ik beslist om te veranderen van werk. Spontaan belde ik mijn vader ’s morgens op en zei dat ik hem dringend wou spreken. Diezelfde middag zaten we al samen om te lunchen, niet toevallig was ook mijn broer Jeroen erbij.”

Waardevol

“Mijn vader begreep eerst niet wat ik bij hem op de firma zou kunnen doen omdat ik geen wetenschappelijke achtergrond heb. Maar Jeroen zag het plaatje al snel kloppen. Hij vond het waardevol dat iemand van de kinderen in het bedrijf kwam om ervoor te zorgen dat het verdergezet kon worden, vermits mijn vader op dat moment al 65 jaar was”, vertelt Herlinde.

“Na een tijdje beslisten we voorzichtig van start te gaan. Ik ging elke vrijdag bij Nutriphyt werken en bekijken wat ik kon doen. Voor mijn vader bleef het een tijdje onduidelijk, maar voor mij waren heel wat noden duidelijk. De firma was in volle bloei maar was niet klaar voor de groei die ons stond te wachten. Laat dat nu net mijn sterkte zijn”, weet de nieuwe ceo.

“Ik zag heel wat uitdagingen en nam die ook met heel veel enthousiasme en passie op. Stap voor stap kreeg Nutriphyt meer structuur en kreeg ik meer verantwoordelijkheid. Zo mocht ik ook de volledige nieuwbouw coördineren, wat een stevig ingangsexamen was. Wat was ik trots om mee te werken en een rol te spelen in dit verhaal”, zegt Herlinde Devriendt. “In mijn vorige jobs had ik ook steeds uitdagingen en kon ik grenzen verleggen, maar toch… er was altijd iets dat ontbrak. Sinds ik bij Nutriphyt werk, weet ik wat ik altijd heb gemist. Het idealisme en een visie en missie hebben, wat we van onze beide ouders in grote mate hebben meegekregen. We hebben een belangrijke rol in de maatschappij en hier wil ik heel graag samen met ons team aan meewerken”, benadrukt Herlinde.

Dankbaar en trots

“Ik ben heel dankbaar voor de kansen die ik kreeg en ben ook heel trots om zo’n moeilijk en mooi verhaal samen verder te mogen uitwerken. Ik zal er alles aan doen om het verder te zetten zoals papa het heeft bedoeld. Het is niet zo dat mijn vader het bedrijf verlaat nu ik de fakkel van hem overneem. Hij zal zijn wetenschappelijk werk verderzetten als Scientific en R&D Director”, legt de nieuwe ceo uit.

Nutriphyt is gelegen aan Industriepark-Oost 30 in Beernem. Het bedrijf stelt 19 medewerkers te werk.