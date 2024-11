Heel december is er eindejaarsactie van Unizo

In december vallen weer heel de maand lang prijzen te winnen tijdens de ondertussen al twaalfde editie van de eindejaarsactie, sinds enkele jaren een organisatie van de ondernemersorganisatie Unizo Wervik-Geluwe. “Met 96 deelnemende handelaars 14 meer dan vorig jaar bereikt de eindejaarsactie dit jaar een record”, aldus ondervoorzitter Steve Dejan. De prijzenpot bedraagt net zoals de vorige jaren 13.000 euro aan Wervik Kadobonnen.

Unizo Wervik en de Verenigde Geluwse Handelaars (VeGeHe) smolten in 2021 samen en werden voortaan Unizo Wervik-Geluwe. Deze actie zet de lokale handel in Wervik, Geluwe en Kruiseke in de kijker. “De eindejaarsactie bewijst hoe sterk onze ondernemers zijn en hoe belangrijk samenwerking is om een bruisende en gezellige eindejaarsperiode te creëren”, zegt Steve Dejan.

Heel de maand december ontvangen klanten bij aankopen bij de deelnemende handelaars lotnummers. Hiermee maken ze kans op een indrukwekkende prijzenpot aan Wervik Kadobonnen, de populaire geschenkbonnen die uitsluitend bij lokale handelaars besteed kunnen worden. Blikvangers zijn de hoofdprijzen: twee Wervikbonnen van 500 euro en één bon van liefst 1.000 euro.

“Om de actie extra interactief te maken, bevat de eindejaarsbrochure opnieuw een spelelement: kerstmannen zijn verstopt in de advertenties, en wie het juiste aantal raadt, maakt kans op een extra prijs”, zegt Steve Dejan. “Met dit soort speelse toevoegingen willen we de betrokkenheid van de inwoners vergroten en hen stimuleren om de brochure aandachtig door te nemen,” aldus Unizo.

Wekelijkse trekking

Er is financiële steun van de stad Wervik. Daarnaast speelt ambtenaar lokale economie Liesbeth Hollebeke een cruciale rol in de coördinatie. De tekening voor de affiche en de kaft van de mooie brochure is dit keer van de hand van Timothy Volcke, samen met zijn broer Gregory uitbater van Kapittel.

Bij iedere wekelijkse trekking, telkens op maandag, op 9 december, 16 december en 6 januari wordt er een winnaar getrokken per deelnemende handelaar, die een kadobon wint van 40 euro.

(Erik De Block)