Groen verzet zich tegen Waregemse site Blauwpoort: “Ruim 50 voetbalvelden verharden is niet meer van deze tijd”

Nadat Leiedal vorige maand een groot deel van de grond aankocht, polste raadslid Xavier Wyckhuyse in de raadszitting dinsdagavond naar een stand van zaken. De discussie werd al snel vrij hevig, nadat Wyckhuyse de partij Groen verweet destijds pamfletten te verspreiden met verkeerde info ‘om de buurt op te stoken’. De eerste bedrijven zullen in 2025 hun intrek nemen op de toekomstige Blauwpoortsite op de Biest in Waregem.

Vorige maand verkocht de stad Kortrijk 32 hectare industriegrond aan Leiedal: terreinen langs de E17 in Waregem, die de stad Kortrijk in eigendom had. De intercommunale realiseert er -na een procedureslag van 20 jaar- tegen 2025 bedrijventerrein Blauwpoort. Naar aanleiding van die aankoop polste oppositieraadslid raadslid Xavier Wyckhuyse (N-VA/Open Vld) naar een stand van zaken qua planning en timing. Hij vroeg meteen ook welke bedrijven er kunnen komen en of er al kandidaten zijn, en hoe de verkeersontsluiting er zal gebeuren.

“Leiedal werkt momenteel aan de verwerving van alle nodige gronden”, zegt schepen Kristof Chanterie (CD&V). “Het grootste deel van de gronden kwam inderdaad van Kortrijk, maar er zijn nog een aantal percelen in privé-handen. De gesprekken daarover zijn gaande. De bedoeling is om tegen eind volgend jaar de volledige 42 hectare in eigendom te hebben, en vrij van pachters.”

Timing

“Begin 2024 start het archeologisch onderzoek, de resultaten daarvan zullen de rest van de timing bepalen. Maar verwacht wordt dat de infrastructuurwerken in de loop van 2025 starten, en dat de eerste bedrijven er dan hun intrek zullen kunnen nemen. Leiedal start in de loop van volgend jaar al met de opmaak van een masterplan, met daarop de indeling van de loten, de bufferzone en de groenzone.”

Er komen zo’n 15 tot 20 bedrijven, afhankelijk van de grootte die de bedrijven nodig hebben. “Er hebben zich in het verleden al ruim 100 bedrijven gemeld die eventueel interesse zouden hebben in een plek op de Blauwpoort, Leiedal zal nu navragen in hoeverre die interesse er nog steeds is. Sowieso zijn er heel wat beperkingen: zo mogen er zeker geen discotheken komen. Er zijn geen afvalverwerkende bedrijven welkom, geen recyclagebedrijven, grond-, mest- of slachtafvalverwerkende bedrijven, geen biogasinstallaties en ook geen tankstations.”

Participatietraject

“Bedrijven die interesse hebben, kunnen een dossier indienen met onder meer info over hun tewerkstelling, hun huidige situatie, waarom ze naar de Blauwpoort willen komen, enzovoort. Wie uiteindelijk een plek toegewezen krijgt, bepalen enkele criteria die Leiedal zal opstellen.” Er komt een verbindingsweg richting de Industrielaan. “Want het is absoluut niet de bedoeling om de zone te ontsluiten via de Kleithoek.” Chanterie nog mee dat er een participatietraject komt met de buurt, en dat dat volgend voorjaar al zou starten.

Sneer

Raadslid Xavier Wyckhuyse zorgde wel voor een sneer naar Groen in zijn vraagstelling. “Uiteraard zijn vele Waregemnaars, en in het bijzonder de Biestenaars die dicht bij deze site wonen, benieuwd naar wat daar de komende jaren zal gerealiseerd worden. Jaren terug werd de Biest met pamfletten met verkeerde info opgestookt tegen de komst van mogelijke bedrijven die voor lawaai- geur- en verkeershinder gingen zorgen terwijl daar nooit sprake is geweest van bedrijven die voor deze hinder gingen zorgen.”

Hij had het verder nog over de rokende schoorstenen die op de pamfletten stonden. “Terwijl al van bij het begin duidelijk was dat er geen vervuilende industrie mocht komen. “Dat is verkeerde info verspreiden enkel maar om inwoners op te zetten tégen het bedrijventerrein.”

Groen reageerde heel gepikeerd op die sneer. De pamfletten waren niet afkomstig van Groen, maar Groen sprak openlijk steun uit aan het actiecomité dat zich tegen de Blauwpoort verzette en er zaten ook leden van Groen in het actiecomité. Raadslid Inge Vandevelde hield vol dat er wel dégelijk sprake was van vervuilende industrie toen de plannen pas bekend gemaakt werden.

Betreurenswaardig

“Ik vind het eerlijk gezegd nogal betreurenswaardig hoe negatief suggestief u het in uw inleiding schetst”, wist Simon Wemel (Groen). “Alsof de pamfletten afkomstig waren van een soort extremisten, die koste wat kost stokken in de wielen wilden steken. Alsof zij te dom waren om al het goede te zien dat zo’n bedrijventerrein met zich meebrengt. Terwijl zij helemaal niet te dom waren, maar voor hen de voordelen allerminst opwogen tegen de nadelen.”

Heel even werd het gewoon een discussie tussen oppositiepartijen N-VA/open Vld en Groen.

Natuur

Maar toen richtte Wemel zich wel tot de meerderheid. “Ja, wij zijn tegen de ontwikkeling van de site Blauwpoort. 20 jaar geleden en nu nog steeds. Het gaat hier over 35 hectare. Dat zijn meer dan 50 voetbalvelden die verhard worden. Het aansnijden van zo’n grote oppervlakte aan open ruimte die ons in Vlaanderen zo kostbaar is, is écht niet meer van deze tijd. Maar goed, het is beslist, alle verzet ten spijt. Dus nu zijn wij vooral benieuwd hoe het stadsbestuur de verharding van zo’n groot gebied zal compenseren? Want dat is wat de Vlaamse overheid van lokale besturen vraagt: dat men extra woon- of industriegebieden compenseert met evenveel open ruimte. Dus hebben jullie al sites in gedachten op Waregems grondgebied waar bepaalde delen onthard kunnen worden en een groot stuk grond kan teruggegeven worden aan de natuur?”

Schepen Chanterie ging niet diep in op de vraag van Wemel. “Want die verplichting geldt helemaal niet op dit dossier. Het is al veel langer beslist, nog voor die regel in het leven werd geroepen. Wij compenseren vooral door in de lopende RUP’s zoveel mogelijk in te zetten op ontharding, en te kiezen voor planologische ruil waar het kan.”