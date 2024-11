Goffin is nieuwe Brugse kaasambassadeur

Het bestuur van van de vzw Brugge Kaasmarkt heeft het plaket ‘Kaasambassadeur 2024’ uitgereikt aan het restaurant Goffin van chef Timothy Goffin en gastvrouw Valerie Berteloot.

De organisatie kijkt tevreden terug op de voorbije editie van het populaire evenement dat op zondag 1 september plaatsvond op ’t Zand. “Alles is vlot verlopen en er was een mooie opkomst”, zegt secretaris van de vzw Brugse Kaasmarkt Jozef Alpaert. “Naar goede traditie verkiezen we enkele maanden na het evenement elk jaar een Kaasambassadeur. Daarbij vormen creativiteit en kwaliteit de belangrijkste kenmerken. We reiken het plaket Kaasambassadeur 2024 uit aan het gerenommeerde restaurant Goffin.” Goffin werd in 2010 opgericht door chef Timothy Goffin en zijn echtgenote Valerie Berteloot, die de rol van gastvrouw op zich neemt. Het restaurant tegenover de Kruispoort, aan het begin van de Maalse Steenweg, behaalde enkele jaren geleden een Michelinster en heeft die nog altijd. Tijdens zijn al meer dan twintigjarige loopbaan werkte Timothy in een aantal toprestaurants zoals De Karmeliet, Sans Cravate en De Gouden Haerynck, om daarna met zijn eigen restaurant bijzonder hoge ogen te gooien.

“Bij Goffin worden topproducten inventief verwerkt tot verfijnde gerechten met altijd dat ene doel voor ogen: een verrassende combinatie van smaken op je bord te brengen”, zegt secretaris Jozef Alpaert.

De vijftiende editie van de Kaasmarkt is overigens gepland op zondag 7 september 2025. (PDV)