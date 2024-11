Gepersonaliseerde geschenken en lekkers bij Sewcute: Adé opent cadeauwinkel

Persoonlijke cadeaus al dan niet geborduurd of bedrukt, streekproducten, een goed flesje én schepsnoep die nog gewogen wordt op een authentieke weegschaal: je vindt het allemaal in cadeauwinkel Sewcute in Aartrijke. “Het borduur- en drukwerk gebeurt ambachtelijk hier bij ons in het atelier.”

Sewcute is het project van Adélaïde Bonte. Wat startte als een hobby, groeide uit tot een webshop en nu tot een volwaardige winkel in de Brugse Heirweg in Aartrijke. Adé runt de zaak met haar partner Benjamin Gryp. Benjamin is ook zaakvoerder van Bongtec, een fullservice bedrijf voor geluid, beeld, licht en herstellingen.

“Toen mijn kinderen Florian en Fénix klein waren, begon ik dekentjes te borduren en spulletjes te bedrukken puur voor onszelf. Ik wou unieke momenten tastbaar maken zodat ik ze kon bewaren. Aan de schoolpoort kreeg ik alsmaar meer de vraag van andere mama’s of ik ook voor hen iets wou borduren of bedrukken. Voor hun kinderen maar ook omdat ze iemand wilden verrassen met een persoonlijk cadeau. Zo is Sewcute ontstaan”, begint Adé. Naast Sewcute werkt ze ook halftijds als maatschappelijk werker bij de Christelijke Mutualiteit.

Uit de streek

De webshop werd nu uitgebreid tot een volwaardige shop. “Hier bij ons thuis in de Brugse Heirweg hebben we een atelier met cadeauwinkel ingericht. In het atelier maak ik gepersonaliseerde creaties op bestelling. Alles wordt hier ambachtelijk bedrukt en geborduurd. In de winkel vind je ook al heel wat eigen creaties terug, aangevuld met allerlei cadeautjes en streekproducten. Al die producten hebben we zelf zorgvuldig getest, geproefd en goedgekeurd.”

Pure nostalgie is de kast met schepsnoep. “Dat wordt gewogen op een authentieke weegschaal van Berkel. Ook de thee van Pure-T uit Ichtegem wegen we daarop uit. De biertjes van brouwerij Wilie uit Zedelgem, de Brugse Beschuiten en de juwelen van Perlyn uit Torhout zijn nog enkele voorbeelden van producten uit de streek die je terugvindt in ons aanbod. Ook voor een exclusieve fles Calvados, een speciale gin, een goed flesje wijn en geschenkmanden ben je hier aan het juiste adres. Kortom, er is voor elk wat wils, voor iedere gelegenheid en dat voor jong en oud”, aldus Adé.

Feestdagen

Sewcute neemt ook grote bestellingen voor geborduurd en bedrukt materiaal aan.

De cadeauwinkel is open op woensdag, donderdag en vrijdag. “Met de feestdagen voor de deur zijn we in december ook open op zaterdag. Alle info hieromtrent vind je terug op onze sociale media”, besluit Adé.

www.sewcute.be