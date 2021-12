Gemeente Jabbeke beslist na openbaar onderzoek: Albert Heijn in Stationsstraat?

Al jaren azen supermarktketens op vrijkomende ruimtes in Jabbeke. De felbegeerde hoek van het Vlamingveld wordt straks ingenomen door een KMO-zone, maar in de Stationsstraat (huisnummers 27 tot en met 33) is het wel raak. Daar loopt momenteel een aanvraag voor een vestiging van Albert Heijn.

Jabbeke beschikt al over heel wat supermarkten. Er is de vestiging van Spegelaere, die een tiental jaar geleden ‘toeliet’ om strategische redenen dat er op dezelfde site een Aldi kwam. op de Gistelsteenweg heb je een Okay. Maar blijkbaar is de markt nog niet verzadigd en zoeken diverse ketens naar bijkomende projectruimte.

Lang werd er ingezet op de gronden van het Vlamingveld met de Gistelse Steenweg, waar een belle epoquevilla recent tegen de vlakte ging om plaats te maken voor een KMO-complex. Nu wordt het echter de Stationsstraat, waar de woningen met huisnummers 27 tot en met 33 tegen de vlakte gaan voor een supermarkt.

Frituur Wagon 33 gesloopt

De Knokse projectontwikkelaar NIC wil er een warenhuis bouwen met 58 parkeerplaatsen op de gelijkvloerse verdieping en nog eens 35 parkeerplaatsen op het dak, deze vooral voor personeel. Voor de bouw van de supermarkt, hoogstwaarschijnlijk Albert Heijn, zal onder meer frituur Wagon 33 gesloopt worden. De zaak opende in 2014 de deuren. “Ik mag nog tot augustus 2024 blijven”, vertelt zaakvoerder Patrick Salembier, ooit wereldrecordhouder frieten bakken met 111 uur. “Tegen dan ben ik met pensioen en zal mijn zoon Giovanni de zaak runnen. Hij gaat in Jabbeke op zoek naar een nieuwe locatie voor onze frituur.”

Het openbaar onderzoek voor de vergunning loopt nog tot en met 18 december. In februari volgend jaar zal het gemeentebestuur een beslissing nemen. “We wachten uiteraard het openbaar onderzoek af”, zegt schepen van Ruimtelijke Ordening Frank Casteleyn. “De mobiliteit op deze belangrijke verkeersas naar de autosnelweg zal alleszins een belangrijk aandachtspunt zijn.”

