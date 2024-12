Geen cadeaustress dankzij pop-up Kado & Zo: “Klanten zien we terugkeren”

Al voor de zesde keer slaan verschillende lokale ondernemers de handen in elkaar voor de feestelijke pop-up van Kado & Zo. Opvallend: nooit eerder namen zoveel handelaars deel aan het initiatief. De zaak is nog tot en met 31 december open.

Al zes jaar op rij pakken enkele lokale ondernemers tijdens de eindejaarsperiode uit met een pop-upwinkel waar verschillende handelaars hun producten aanprijzen. “Dit jaar vonden we een geschikt pand op de hoek van de Stationsstraat met de Heyvaertlaan”, zegt Liesbeth Van de Moortel van zaak Guust & Co. Samen met Stien Vandecasteele (STN. bags), grafisch ontwerper Marloes Zwaenepoel, juwelenontwerpster Ann Zwaenepoel, en Margo Gevaert en Rosanne Timbremont (Terra Bomma) vormt ze de kerngroep van de pop-up.

“Het aantal deelnemende handelaars is afhankelijk van de grootte van het pand. Wel, dit is de grootste ruimte die we ooit hebben gehad. En dit jaar tellen we in totaal 29 standhouders – een record. De klemtoon op de te koop aangeboden producten ligt op uniek, handgemaakt en geschenken.”

Naast de ondernemingen van de kerngroep zelf zijn dus nog een hele reeks handelaars en producten van de partij: Torenhof, Teas & Bees, Eliselle, AddUs, Infylia, Johan Blondeel en Veerle Vandaele, AD Ceramics Davida, Schoonheidsinstituut Inge, Letterlijk & Figuurlijk, Sferio, Lily Lou, Insteek, Roxy Roberta, O’Seap, MxS, Molly & Co, Battera, Stravius, Winnie’s Couture, Pepper Socks, Kallebasse, Geal Cycling, Boetiek Autiek, EDA Candles, Lader Art, Bère Brouwers,Fab-ulous enCharlowie.

Ruim aanbod

Van gepersonaliseerde powerbanks tot huisgemaakte picon en halsbanden voor honden tot kinderattributen en lijnzaad- en kersenpitkussentjes: het aanbod is zeer ruim. “Het concept trekt mensen aan. Elk jaar tellen we meer volgers op sociale media, en we zien ook vaak dezelfde klanten terugkeren, ook van buiten Gistel”, aldus Liesbeth.

Kado & Zo is open op woensdag en vrijdag (13.30-17.30 uur), op zaterdag (9.30-12 uur en 13.30-17.30 uur) en zondag (9.30-12 uur). Tijdens de kerstvakantie zijn de openingsdagen aangepast. De pop-up is dan ook open op kerst- en oudejaarsavond. Enkel gesloten op 25 en 26 december.