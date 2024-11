Geen Black Friday, maar Green Friday Week bij Filou & Friends

Het Belgische kinderkledingmerk Filou & Friends zet tweedehandskleding centraal tijdens de Green Friday Week. “Terwijl de wereld zich voorbereidt op de koopgekte van Black Friday, kiezen wij, net als de voorbije jaren, voor een fundamentele andere weg: inzetten op duurzaamheid en circulariteit”, zegt sales en marketing manager Emile Maes.

Black Friday druist in tegen de visie van het iconische Belgische kinderkledingmerk Filou & Friends. “We willen onze doelgroep, jonge kinderen tussen 2 en 10 jaar, zorgeloos laten opgroeien en daar is een leefbare wereld voor nodig. Wij vinden het dan ook onze plicht om initiatieven op te zetten die hieraan bijdragen.” Nog tot en met 1 december nodigt het merk dan ook klanten uit om deel te nemen aan de Green Friday Week, een initiatief dat tweedehands mode en bewuste consumptie centraal stelt.

“We willen onze doelgroep, jonge kinderen tussen 2 en 10 jaar, zorgeloos laten opgroeien en daar is een leefbare wereld voor nodig” – Emile Maes

Tijdens de Green Friday Week kunnen klanten kennismaken met de Filou Forever-corner in alle Filou & Friends-winkels. Deze speciale hoek biedt een zorgvuldig samengestelde selectie van tweedehands Filou-kledingstukken aan, perfect voor ouders die kiezen voor duurzame en kwalitatieve kindermode aan een zachte prijs.

Take-back service

Daarnaast organiseert Filou & Friends ook een take-back service. Klanten kunnen eenvoudig online een afspraak maken bij een winkel naar keuze om hun gebruikte Filou-kleding in te leveren in ruil voor een voucher die geldig is op een volgende aankoop. •Reservaties voor de take-back service kunnen gemaakt worden via de website https://filoufriends.com/nl/GreenFriday.

Circulaire missie

“Met deze actie bevestigt Filou & Friends zijn intentie om in te gaan tegen fast fashion. Het merk wil niet alleen kinderkleding aanbieden van de hoogste kwaliteit, maar ook een beweging creëren richting bewust consumeren”, zegt CEO Rudi Maes.

“Duurzaamheid is geen trend, het is een noodzaak. Met Filou Forever tonen we hoe mode zowel mooi, kwalitatief als milieuvriendelijk kan zijn. We hopen onze klanten te inspireren om samen met ons een structureel verschil te maken.”