Garage Nova Motor verhuist naar de Menenstraat: “Het was nu of nooit”

De garage Nova Motor op de hoek van de Kapelle- en Ieperstraat in Geluwe is wat verderop verhuisd naar de gewezen autohandel Deloveck in de Menenstraat, vlakbij de op- en afrit van de drukke expresweg N58. “Hier is de werkplaats driemaal groter”, zegt zaakvoerder Stefan Nollet.

“Op onze vorige locatie waren er geen groeimogelijkheden meer. Wat verderop in de Ieperstraat was er een parking die we mochten gebruiken en achteraan in de Nijverheidslaan huurden we een loods van 300 vierkante meter en die was ingericht als een garage. Er waren daar één en soms twee techniekers aan de slag.”

“We hadden nooit de intentie om te zoeken naar iets groter. Tot ik hoorde dat autohandel Deloveck vrijkwam. Ik vond dat een mooie opportuniteit en zocht de eigenaar op. We kwamen tot een overeenkomst om dit te huren. Sommige dingen zijn toevallig in het leven en dat is hier een voorbeeld van. Het was op mijn leeftijd nu of nooit om die stap te zetten. Als we het nu niet doen, dan gaan we het nooit doen, redeneerden we. Uitkijken naar een grotere plek buiten Geluwe was geen optie. Ik ging niet weggaan uit Geluwe. Ik ben hier geboren en getogen en ken er veel mensen met naam en voornaam.”

De invalsweg

De ligging van de nieuwe locatie is top. “De invalsweg naar Geluwe”, verduidelijkt Stefan. “Er is hier ‘s morgens een halfuur file naar de expresweg en in de vooravond komen er voortdurend auto’s voorbij.” Zijn partner Sylvie Deprez werkt er als bediende en doet ook het onthaal. “We willen het laagdrempelig houden”, zegt Stefan. “Daarvoor staan we hier. Het is hier ruim en mooi. Het geeft rust. Maandag was het twee weken dat we hier zijn begonnen. Er moet nog een ander gebeuren. Voor de klanten die vooraan zitten te wachten gaan we zorgen voor een huiskamerstijl. Vooraan op de parking aan de straatzijde staan onze tweedehandsauto’s goed zichtbaar op een rij. Tweedehands verkopen we alles van de groep Volkswagen maar Ford en Mercedes. We verkopen ook nieuwe auto’s. Alle merken kan men hier bestellen”, vertelt Stefan.

Kwarteeuw

Stefan Nollet (54) is als ondernemer al bijna een kwarteeuw een mooi verhaal aan het schrijven. Als werknemer begon hij lang geleden in de garage Moderne in Kuurne als werkplaatsverantwoordelijke. “Nadien verhuisde ik naar garage Vanderhaeghen in Kortrijk en deed er het onthaal en de facturatie”, blikt Stefan terug. “Nadien werkte ik nog een jaar als technieker in de garage Woestijn in Kortrijk. In de loop van 1999 kocht ik onze vorige locatie waar zich lang de garage van Marcel Gobyn bevond.”

“In september 2000 is Nova Motor gestart. Eerst deed ik het daar jarenlang alleen en kwam er af en toe eens iemand helpen in het weekend. Nu zijn we met drie goede techniekers die het goed menen. Het is de bedoeling dat er nog iemand bijkomt. Er is een schaarste aan geschoold personeel.”

Snel schakelen

Het is als ‘kleine’ garage opboksen tegen die grote spelers. “In vergelijking met hen zijn we veel flexibeler, we zijn toegankelijk en kunnen veel sneller schakelen in functie van de klant”, benadrukt Stefan. “En hier krijgen de mensen geen computerstem aan de lijn om dan doorverwezen te worden”, zegt partner Sylvie. “Belt er iemand, dan kan ik me al een gezicht vormen van de klant aan de andere kant van de lijn. In een garage waar het heel grootschalig is geworden, is dat niet meer bij te houden.”

De meeste klanten wonen uiteraard in Geluwe. “Reken maar op de helft”, zegt de zaakvoerder. “Tien procent komt uit Wervik. “We krijgen het afgelopen jaar zeer veel klanten van Wervik bij. Dat valt ons op. Klanten komen ook uit vooraan in Menen en Zonnebeke.”

Kleine investeringen

Nova Motor investeerde ook in twee gloednieuwe hefbruggen en zijn er drie verhuisd. “En we beschikken hier nu ook over een echte smeerput, zoals vroeger werd gebruikt”, zegt Stefan. “Er zijn nog zoveel kleine dingen die moeten gebeuren om het efficiënter te maken.”

Door de drukte zijn de hobby’s zoals mountainbiken, fietsen en dansen tijdelijk iets minder. “Als voorzitter van Unizo Wervik-Geluwe zet ik ook een half jaar een stap opzij om dan voor of na de zomer de draad weer op te pikken”, besluit de zaakvoerder enthousiast.