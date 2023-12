Fysiek 24/7 verkooppunt voor de Kortrijk Cadeaubon

De kiosk aan de Graanmarkt doet vanaf 21 december dienst als 24/7 verkooppunt van de Kortrijk Cadeaubon. “Late kerstshoppers hoeven niet te wanhopen nu je op elk moment van de dag of nacht terechtkan aan de nieuwe automaat voor een Kortrijk Cadeaubon tussen 10 en 150 euro”, zegt Wouter Allijns, schepen van Economie.

De installatie van de automaat is onderdeel van de inspanningen die de stad en de handelaars doen om de verkoop van de Kortrijk Cadeaubon te stimuleren. Eerder werd al een automaat geïnstalleerd op de -1 van K in Kortrijk. Sinds de lancering van de nieuwe versie van de Kortrijk Cadeaubon werden er verkooppunten opgericht in de deelgemeenten en kunnen ook handelaars buiten het stadscentrum de cadeaubon ontvangen.

De nieuwe cadeaubon is bovendien een pak gebruiksvriendelijker voor zowel klant als handelaar. “Met de QR-code op de achterkant van de kaart kan ook betaald worden zodat handelaars geen terminal met Mastercardtechnologie meer nodig hebben”, legt kabinetsmedewerker Arthur Vandenbulcke uit. “Sinds maart 2022 werden al 18.760 cadeaubonnen verkocht voor een waarde van 1.070.000 euro. De oude cadeaubon had 150 deelnemende handelaars, terwijl de nieuwe bon er al 270 telt.”

Met de nieuwe Kortrijk Cadeaubon kan je niet enkel shoppen, maar ook boodschappen doen, een theatervoorstelling van Antigone meepikken of jezelf trakteren op een avondje uit in de Kortrijkse horeca. “Het blijft belangrijk dat zoveel mogelijk, diverse handelaars zich aansluiten. Bovendien nodigen we uit om hun ervaringen met de Kortrijk Cadeaubon te blijven delen. Zo kan Stad Kortrijk de bon blijven verbeteren en uitbreiden”, zegt Pieter-Jan Mollie, voorzitter van UNIZO Kortrijk.

Elke handelaar die actief is op het grondgebied van Kortrijk kan kosteloos aansluiten op de Kortrijk Cadeaubon. Alle informatie om aan te sluiten, vind je via www.onderneeminkortrijk.be/cadeaubon.