Fresh4Animals opent vestiging in Sint-Michiels

Fresh4Animals, de speciaalzaak uit Lichtervelde met vers vlees voor honden en katten, opent op 4 februari een fysieke winkel in de Koningin Astridlaan. “In Lichtervelde kun je enkel afhalen op afspraak en er was veel vraag van klanten uit het Brugse naar een winkel in de buurt”, zegt zaakvoerder Wim Bossuyt.

Bruggelingen en streekgenoten die hun honden en katten graag vers vlees geven als voeding kunnen daarvoor binnenkort terecht in een vestiging van speciaalzaak Fresh4Animals in de Koningin Astridlaan 97 in Sint-Michiels.

Fresh4Animals werd in 2012 opgericht door Lichterveldenaar Wim Bossuyt. “Wij wilden onze honden graag vers vlees geven, maar geraakten daar moeilijk aan. Op een bepaald moment gingen we zelfs naar Nederland om er te kopen”, zegt Wim. “Vanuit die vaststelling zijn we dan maar zelf gestart met een aanbod vers vlees om te verkopen aan honden- en kattenliefhebbers. En daarbij zijn we heel klein begonnen: met slechts één diepvriezer.”

Bij Fresh4Animals spreken ze over ‘natuurvlees’ of ‘compleet vers vlees’. Daarmee wordt gedoeld op voeding die samengesteld is uit spiervlees, orgaanvlees en botten. Alle componenten worden vermalen en in een worstvorm geduwd. “Die voeding wordt in de diepvriezer bewaard en moet bij de klanten thuis ook zo worden bewaard tot het na ontdooiing in de koelkast aan het dier kan worden gegeven”, legt Wim uit. “Vlees is zeker voor honden heel gezond, want de voorloper ervan, de wolf, heeft ook altijd vlees gegeten. Daarnaast bieden we ook dode kuikens en muizen aan als voeder voor bijvoorbeeld slangen en roofvogels.”

Nieuw pand

“We hebben heel veel klanten uit regio Brugge, en ook wel Oostende, en die vragen al een tijdje naar een fysieke winkel in hun buurt. In Lichtervelde kan je enkel bestelde voeding afhalen op afspraak. Dat is niet voor iedereen zo evident. Daarom gingen we op zoek naar een pand niet zo ver van de autosnelweg, om voor iedereen vlot bereikbaar te zijn. Dat hebben we dus gevonden in de Koningin Astridlaan in Sint-Michiels. Tijdens het openingsweekend op 1 en 2 februari zal er overigens een hondengedragstherapeut aanwezig zijn en de eerste 250 klanten krijgen een leuke goodiebag mee naar huis”, besluit Wim Bossuyt. (PDV)