Frederiek (43) en Matthias (33) starten ‘Flowers en deco Fre-Mat’: “Elk bloemstuk moet perfect zijn”

In de Stationstraat 53 in Merkem, in het witte huis schuin tegenover Bistro De Kippe, is een nieuwe zaak geopend: Fre-Mat. De zaakvoerders, Frederiek Verstraete (43) en zijn echtgenoot Matthias Fouquart (33), zetten hiermee een volgende stap in hun bloeiende onderneming.

Het koppel runde eerder een zaak in Langemark, maar de groeiende vraag dwong hen te verhuizen. “Het begon allemaal als een hobby die wat uit de hand liep”, begint Frederiek. “Ik startte met klusjeswerk, vroeg een btw-nummer aan en begon bloemen te kopen om bloemstukken te maken en te verkopen. Dat bleek meteen een groot succes. Vanwege ruimtegebrek richtten we ons voornamelijk op droogbloemen. Twee jaar geleden zijn we ook workshops gaan geven, en dat loopt nog steeds erg goed.”

Centrale ligging

Fre-Mat organiseert seizoensgebonden workshops op drie verschillende data. “We zijn naar Merkem verhuisd omdat deze locatie centraler gelegen is. In Langemark zaten we nogal afgelegen. Hoewel we al een webshop hadden, merkten we dat klanten behoefte hadden aan een fysieke plek. Hier kunnen ze terecht voor advies, inspiratie en natuurlijk onze producten”, legt Matthias uit.

Naast droogbloemen biedt Fre-Mat ook verse bloemen aan op bestelling, bijvoorbeeld voor bruiloften of uitvaarten. “We halen die bloemen vers van de leverancier en verwerken ze onmiddellijk”, voegt Matthias toe.

Kersthappening

Fre-Mat opent officieel op 30 november. Op 1 en 2 december organiseren ze een sfeervolle kersthappening van 10 tot 18 uur. Bezoekers kunnen bloemstukken bewonderen en kopen, genieten van hapjes en drankjes, en kennismaken met de unieke sfeer van de winkel. Tijdens de happening is het hele huis toegankelijk voor het publiek. Daarna blijft de winkel open en zullen workshops voorlopig nog in het huis plaatsvinden.

Maatwerk

Fre-Mat biedt een breed assortiment aan decoratie zoals vazen, kaarsen, kaarshouders, gepersonaliseerde bloemstukken en houten creaties. Daarnaast creëren ze speciale bloemstukken voor gelegenheden zoals Valentijn, Pasen en Moederdag. Cadeaubonnen zijn ook beschikbaar.

“We willen ons aanbod uitbreiden met seizoensbloemen, zoals viooltjes of tulpen in de lente. Bloemen zijn perfect om emoties uit te drukken, of het nu gaat om liefde, dankbaarheid, beterschap of felicitaties”, legt Frederiek uit. “Bij ons kiest de klant wat het beste bij hen past. Als ze iets anders willen, maken we dat volledig op maat. Al onze creaties zijn uniek.”

workshops

De workshops van Fre-Mat zijn een groot succes. “Tijdens de kerstworkshops vorig jaar hadden we 47 inschrijvingen, verdeeld over drie sessies. Er heerst altijd een gezellige sfeer. We begeleiden iedereen stap voor stap en zorgen ervoor dat elk bloemstuk perfect is. Terwijl we werken, serveren we versgebakken cake en koffie of andere drankjes. Het is echt een fijne ervaring voor iedereen”, vertelt Frederiek enthousiast.

Fre-Mat plant in de toekomst een nieuw atelier speciaal voor workshops.