Fleur steekt kapsalon in nieuw kleedje

Fleur Decroix kan voortaan haar klanten ontvangen in haar gloednieuw kapsalon ‘Coiffleur’ in de Zomerweg 43 in Lendelede. Fleur (24) is van Ledegem afkomstig, haar man Mathias Verbrugge is Lendeledenaar. “We hebben ondertussen al een zoontje van anderhalf jaar en we verwachten een tweede kindje in juni volgend jaar.”

Fleur volgde een opleiding kapster aan het Viso op het Polenplein on Roeselare. “Het was altijd al een droom om kapster te worden. In de derde kleuterklas kwam ik al een keer in de krant en ik zei toen al dat ik kapster wilde worden. Na mijn opleiding werkte ik een tijdje, meestal als uitzendkracht, in diverse kapsalons en ik was ook zelfstandig kapster in bijberoep in een kleine kamer op de eerste verdieping van onze woning in de Zomerweg. In 2022 begon ik voltijds als zelfstandig kapster. En nu werd dat kamertje stilletjes aan veel te klein om mijn groeiend aantal klanten nog goed te kunnen ontvangen.”

Mathias en Fleur besloten hun garage te verbouwen tot een volwaardig kapsalon. En naar een aannemer moest ik niet zoeken, want Mathias is zelfstandig vloerder en aannemer van bouwwerken. Hij kon de werken uiteraard zelf uitvoeren. In mijn kapsalon staan nu twee ‘kapstoelen’ en het is voorzien van alle nodige apparatuur om comfortabel te kunnen werken.”

Fleur is sterk in balayages (meches). “En voor elk haartype, heb ik wel een oplossing. Je kan bij mij terecht op dinsdag en woensdag vanaf 16 uur, op donderdag en vrijdag van 8 tot 18.30 uur en op zaterdag van 7 tot 16 uur. Best een afspraak maken op 0474 77 76 83 of via mail fleur.decroix@hotmail.com.”

Dankbaar

Fleur is een hardwerkende jonge zelfstandige, maar ook iemand die duidelijk heel sociaal is ingesteld. “Naast mijn zelfstandige praktijk als kapster in mijn kapsalon ‘Coiffleur’ ben ik ook nog de vaste kapster in woonzorgcentrum Hardoy in Ardooie. Het is een plezier om die oudere mensen een mooi kapsel te bezorgen, waarvoor ze trouwens heel dankbaar zijn!” (IB)