Fit, gezond en een betere conditie dankzij Start-To-Tempo in Koekelare

Heb je begin dit jaar opnieuw goede voornemens gemaakt om aan je conditie te werken en meer te gaan sporten, maar is er tot nu toe nog niets van in huis gekomen? Dan is nu het moment om ze waar te maken. Loopclub Tempo Koekelare start op dinsdag 5 april opnieuw met een reeks Start-to-Tempo.

De club begeleidt daarbij nieuwelingen die zich ingeschreven hebben gedurende tien weken. Met als resultaat dat de deelnemers in die periode groeien in het lopen van 200 meter naar 5 km.

Hans Uyttenhove, woordvoerder van Loopclub Tempo Koekelare: “Ons motto is: “I can & I will’! In tien weken stomen we iedereen klaar om vijf kilometer te lopen. Geloof je het niet? Ga de uitdaging aan.”

Elk jaar organiseert het bestuur van Tempo Koekelare met Ria Pauwels, Heidi Meulemeester, Jeffrey Faict, voorzitter Willy Vannieuwkerke en woordvoerder Hans Uyttenhove vanaf de eerste dinsdag van april Start-to-Tempo.

Tien weken

“Gedurende tien weken komen we telkens op dinsdag- en donderdagavond en zondagmorgen, samen met een enthousiaste groep sportievelingen met als doel op het einde van de lessenreeks een half uur aan één stuk te kunnen lopen, elk op zijn eigen tempo”, vervolgt Hans overtuigend. Afspraak telkens op het domein De Mote aan de Finse looppiste. En op het einde van de reeks krijgt iedere deelnemer een getuigschrift en wordt dit gevierd met een afsluitende receptie bij een hapje en een drankje.”

Dit doen ze al sedert het prille begin van Tempo Koekelare. “Ja, de eerste keer werd dit georganiseerd in april 2002 met als toenmalige voortrekker Dirk Ampoorter”, benadrukt Hans. “Ieder jaar kennen we succes en is iedere deelnemer blij dat hij aan zijn conditie heeft gewerkt en een halfuur aan één stuk kan lopen. Want het komt op volharden en uithouden aan en daarbij moet je eens op je tanden kunnen bijten.

“Ieder jaar doen er gemiddeld een 20-tal personen mee aan dit project. Het zijn voornamelijk inwoners van Koekelare, maar soms komen ze ook uit onze omliggende gemeenten Ichtegem, Eernegem, enz.”, besluit woordvoerder Hans Uyttenhove trots.

Naast de jaarlijkse Start-to-Tempo, organiseren ze voor hun leden ook nog andere activiteiten. Zo is er dit jaar op 27 maart een aperitiefloop, op 18 september een bierenloop waarvan de opbrengst naar een goed doel gaat, op 23 oktober is er een heuse ontbijtloop en op vier december staat er een gezinsactiviteit op de agenda, maar wat die inhoudt, wil Hans niet verklappen, het moet een verrassing blijven. Deze activiteiten vinden telkens plaats op een zondag.

Info en inschrijvingen

Voor slechts 30 euro krijgt ieder lid toegang tot deze activiteiten, een gratis T-shirt van de club en is hij of zij verzekerd voor lichamelijke ongevallen. Meer info bij Hans Uyttenhove, ‘t Oosthof 1 bus 3, 8680 Koekelare. Je kan Hans bereiken via 0477 72 59 64 of hans_uyttenhove@hotmail.com.

(EV)