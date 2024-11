Filou & Friends sluit de deuren in Roeselare

Kinderkledingwinkel Filou & Friends sluit de deuren van de vestiging in de Ooststraat in Roeselare. Momenteel is er nog een outlet in de winkel, met kortingen tot 60%.

Filou & Friends telde tot voor kort zestien winkels in België, maar dat worden er nu dus vijftien. De vestiging in de Roeselaarse winkelstraat houdt namelijk op te bestaan. Voorlopig wordt er wel nog een outlet gehouden in het pand in de Ooststraat, met kortingen tot 60%.

Met het sluiten van de vestiging in Roeselare blijven er in West-Vlaanderen nog vijf winkel van Filou & Friends over: Brugge, Knokke-Heist, Kortrijk, Nieuwpoort en Oostende.