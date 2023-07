Filou & Friends lanceert met Filou Forever deze zomer hun tweedehandsconcept in eigen winkel in Kortrijk

Deze zomer lanceert het Belgische kinderkledingmerk Filou & Friends hun eigen tweedehandsconcept, Filou Forever, in hun zaak in Kortrijk. Filou & Friends is een familiebedrijf uit Kortrijk, opgericht in 1989. Het kinderkledingmerk ontwerpt en maakt kleurrijke collecties voor kinderen van 0 tot en met 8 jaar.

Al meer dan een jaar zet Filou & Friends zich in om de levensduur van hun kledij te verlengen aan de hand van hun tweedehandsconcept Filou Forever. Kledij van het merk kan op speciale teruggeefmomenten binnengebracht worden en is steeds te koop op hun webshop. Daarnaast zijn de stuks ook regelmatig te koop op verschillende braderieën over heel Vlaanderen. Nu opent Filou & Friends voor het eerst ook een echte Forever Corner in één van hun winkels. Hiermee hopen ze nog meer klanten kennis te laten maken met het concept en willen ze het hun klanten nog makkelijker maken om op een bewuste manier kledij aan te kopen.

Circulair merk

Met de opening van de Forever Corner zet Filou & Friends ook opnieuw een stap vooruit in hun missie om een circulair merk te worden. Zo zal je in de winkel van Kortrijk naast de stuks kunnen kopen ook continu oude kledij kunnen binnenbrengen. Die kledij wordt ter plaatse gecontroleerd en stuks die voldoen aan de kwaliteitseisen worden direct opnieuw te koop aangeboden in de winkel.

Reservatiesysteem

Net zoals bij vorige teruggeefmomenten zal er gewerkt worden met een reservatiesysteem voor het binnenbrengen van de stuks. Het tweedehandsaanbod kan je elke dag zonder reservatie gaan ontdekken in de winkel van Kortrijk. Voor meer informatie kan je steeds terecht op de website van Filou & Friends.