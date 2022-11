Fangio verhuist met Aartrijkse fietsenwinkel naar voormalig Fun-gebouw

Komend voorjaar verhuist Fangio Vierstraete met zijn gekende Aartrijkse fietsenwinkel naar de gebouwen van speelgoedwinkel Fun, die eind december de deuren sluit. De winkel, die sinds mei gerund wordt onder de vleugels van Cool Electro Cycles, zal meer dan verdubbelen in grootte. “Onze huidige winkel was veel te klein geworden”, zegt Fangio. “We kijken uit naar de verhuis.”

Dertig jaar geleden opende Fangio Vierstraete (56) zijn eerste fietsenwinkel in een pand naast bakkerij De Kaaie in de Brugsetraat in Aartrijke. Zestien jaar later verhuisde de zaak naar de huidige locatie in dezelfde straat, maar ook daar is de ruimte veel te klein geworden. Een nieuwe verhuis drong zich op en toen speelgoedwinkelketen Fun besliste om haar filiaal in de Engelstraat eind dit jaar te sluiten bood zich een buitenkans aan. “Op 1 februari krijgen we de sleutel in handen”, vertelt Fangio. “Daarna wordt het pand volledig heringericht en we zouden in maart of april de deuren willen openen.”

De huidige zaak van Fangio is 370 vierkante meter groot, atelier inbegrepen. “Veel te klein waardoor we voortdurend zaken moeten verplaatsen”, zegt hij. “Op de nieuwe locatie beschikken we over 850 vierkante meter. De winkel en het atelier zullen dus meer dan verdubbelen in grootte. Mijn vrouw Veerle Verschaeve blijft uiteraard aan boord en we krijgen er nog een extra mecanicien bij. Voor de klant wordt het ook een aangenamere beleving. De service en het aanbod aan e-bikes en sportieve fietsen blijven dezelfde. Ook op het vlak van parkeergelegenheid doen we een goede zaak. Onze huidige winkel komt begin december te koop te staan.”

Expertise

De winkel van Fangio werd in mei dit jaar overgenomen door Cool Electro Cycles, dat in diezelfde maand de krachten bundelde met de Antwerpse fietsgigant Velodome en sindsdien door het leven gaat als Raida. “De vraag kwam van Fangio zelf, een bevriend fietsenmaker waar we al jaren een goede verstandhouding mee hebben”, verduidelijkt medezaakvoerder Nicolas Cool van Cool Electro Cycles. “Voor Fangio zijn er niets dan voordelen. Als grote speler krijgen we sneller leveringen en dus kan Fangio zijn klanten sneller aan een nieuwe fiets helpen. Zijn aanbod werd ook uitgebreid met de merken van Cool Electro Cycles, zoals het bekende Stromer. Fangio zelf kan zijn expertise blijven inzetten, maar dan in dienstverband. En die expertise is een absolute meerwaarde omdat ons gamma vanaf 2023 in de hele groep uitgebreid wordt. Naast e-bikes zullen al onze winkels ook mountainbikes, gravel- en racefietsen verkopen.”

22 winkels

Met de winkel van Fangio erbij omvat de Raida-groep momenteel 22 winkels over heel het land. “We zijn een keten, maar dat woord hoor ik niet graag”, lacht Christophe Cool, die Cool Electro Cycles in 2015 samen met zijn broer Nicolas uit de grond stampte. “We dragen het familiaal karakter hoog in het vaandel en bij overnames houden we de fietsenmakers aan boord. Wanneer de nieuwe Aartrijkse winkel in het voorjaar de deuren opent zullen we trouwens een gloednieuwe bakfiets overhandigen aan de Zedelgemse burgemeester Annick Vermeulen. Zij mag die dan wegschenken aan een goed doel.”

(AFr)