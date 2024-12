Familiehulp viert 75 jaar: “Thuiszorg is er voor iedereen”

Familiehulp viert dit jaar haar 75-jarig bestaan en organiseerde naar aanleiding daarvan een uniek netwerkevent op maandag 2 december in het bedrijventerrein Beneluxpark. “Met dit persoonlijke evenement willen we niet alleen onze buren beter leren kennen, maar ook de veelzijdigheid van Familiehulp in de kijker zetten”, zegt Delphine Simoens (46), al 16 jaar regiodirecteur Familiehulp.

Tijdens het evenement op maandag 2 december konden bezoekers tussen 11.30 en 14 uur op een speelse en interactieve manier kennismaken met het aanbod van Familiehulp. Via een levensweg ontdekten bezoekers het verhaal en de diensten van Familiehulp. Vervolgens mochten ze een vraag beantwoorden en aan het rad draaien om een leuke gadget in de wacht te slepen. De aanwezigen werden getrakteerd op frietjes en iedereen ging naar huis met een goodiebag.

Grote waaier aan mogelijkheden

“Met dit evenement creëren we een warme en laagdrempelige sfeer waarin buren en bedrijven elkaar ontmoeten en inspireren. Bovendien hopen we zo ook een jonger en actief publiek aan te spreken. Familiehulp is er niet enkel voor ouderen en mensen met een zorgbehoefte. We willen mensen op de hoogte brengen dat thuiszorg er voor iedereen is – conform onze slagzin: ‘we zijn er voor jou’ – dus ook voor jonge mensen, alleenstaanden, gezinnen en mantelzorgers”, aldus Delphine Simoens.

“Familiehulp is er niet enkel voor ouderen en mensen met een zorgbehoefte”

Familiehulp biedt een uitgebreid aanbod aan zorg- en huishoudelijke hulp. “We staan klaar met eerstelijnspsychologische zorg, kraamzorg, opvang voor zieke kinderen, gezinszorg, poets- en karweidiensten en dagopvang in onze NOAH’s”, vertelt de regiodirecteur. “Of het nu gaat om tijdelijke ondersteuning na een operatie, hulp bij langdurige ziekte of assistentie in het dagelijkse leven, we werken altijd op maat van de klant.”

Volgens Simoens is de missie van Familiehulp om mensen zo lang mogelijk in hun eigen, vertrouwde omgeving te laten wonen. “Daar voelen mensen zich het meest op hun gemak. Tegelijk stimuleren we hun zelfredzaamheid, zodat ze zoveel mogelijk hun zelfstandigheid behouden. Het is zorg met respect voor de eigenheid van elke persoon.”