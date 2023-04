Familiebedrijf Lesage produceert 3 miljoen kilo champignons per jaar: “De pluk is handwerk en gebeurt met de grootste voorzichtigheid”

Kampioen van de champignons, zo kan je het familiebedrijf Lesage uit Bavikhove omschrijven. In de maaltijdboxen van het Belgische Foodbag zaten in maart meer dan 10 ton champignons van Bavikhoofse bodem. “We hadden in 1981 zes man in dienst en produceerden 3.000 kilogram per week. Nu hebben we 65 medewerkers en produceren we 3 miljoen kilo per jaar”, klinkt het bij zaakvoerder Michel Lesage.

In maart staat traditioneel de Veggie Challenge op het programma. Deelnemers proberen dan een maand lang (meer) vegetarisch te eten. En die trend zit duidelijk in de lift. Zo raakte bekend dat de Belgische kookbox Foodbag 21% meer vegetarische en veganistische gerechten verkocht in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Foodbag-klanten kozen dus vaker voor gerechten zonder vlees of vis.

Opvallend detail: in die maaltijdboxen van maart zaten meer dan 10 ton champignons van Champignonbedrijf Lesage uit Bavikhove.

“Eerst werd gedacht dat dit een hype was, maar het is een trend geworden: het is blijvend. Vis en vlees zijn niet enkel duurder geworden, maar mensen eten nu ook gezonder: met minder vlees en vet, en met meer groenten. En groenten zoals champignons zijn lekker”, lacht huidig zaakvoerder Michel Lesage van Champignonbedrijf Lesage uit Bavikhove.

Champignons kweken zit bij de familie Lesage al bijna 55 jaar in het bloed. Wijlen opa André stichtte de zaak in 1969. Zoon Philippe (65) volgde hem op in 1979 en sinds 5 jaar is kleinzoon Michel (40) aan de beurt. Hij nam samen met zijn vrouw de zaak over.

“We hadden in 1981 zes man in dienst en produceerden 3.000 kilogram per week. Later werkten we met 46 man en produceerden we 45.000 kilogram per week. Nu hebben we 65 medewerkers en produceren we 3 miljoen kilo per jaar”, zegt Michel.

Zonnepanelen voor eigen elektriciteit

Het huidige familiebedrijf vindt zijn oorsprong in het bedrijf van vlasboer André Lesage, die toen ook gemeenteraadslid en schepen was van Bavikhove. “Mijn vader zette na de oorlog het vlasbedrijf van zijn schoonouders verder. Maar omdat het slecht ging in het vlas schakelde hij in 1969 gedeeltelijk over op het kweken van champignons in vier, en later vijf teelruimtes. Toen mijn vader in 1979 overleed heb ik tot in 1981 met mijn moeder de zaak gerund”, vertelt Philippe, die marketing studeerde. “Ik ging ‘s morgens naar de kwekerij, dan naar school en ’s avonds opnieuw naar de kwekerij. We hadden in die tijd zes man in dienst en behaalden met een productie van 3.000 kilogram per week onze limiet.”

De kookbox Foodbag. © gf

“We registreren de oogst via chips in de plukmesjes van het personeel”

“In 1989 werd volledig gestopt met produceren in de oorspronkelijke gebouwen en werd geïnvesteerd in een ultramoderne nieuwbouw van acht productiehallen en in 1997 werden vier hallen bijgebouwd. In 2006, het jaar dat Michel afstudeerde als licentiaat in de handelswetenschappen en in de zaak kwam, werden andermaal zes hallen bijgebouwd. “Daarmee behoorden we tot één van de grootste productiebedrijven van België”, duidt Michel. Eind 2008 werd een nieuwe opslag- en verpakkingsloods gebouwd en in 2010 werd een hal gebouwd voor de verpakkingsmachines, die voldoet aan de strengst geldende normen. “Door geavanceerde teelttechnieken werd de productie verhoogd tot ongeveer 40.000 kg per week, dit zoals steeds, jaarrond. In 2011 kwamen er ook zonnepanelen, waardoor we konden voorzien in onze eigen behoefte aan elektriciteit”, aldus Michel, die samen met zijn vrouw Emely Vanneste sinds 2012-13 zaakvoerder is van de zaak.

Volledige oogstregistratie

In 2014 ontwikkelde Lesage Champignons een productielijn die champignons vers snijdt, klaar voor gebruik, zonder gebruik van bewaarmiddelen. Deze producten worden vermarkt via retail en industriële grootkeukens.

“We blijven investeren en groeien. In 2017 plaatsten we een nieuwe inpaklijn waar 100 schalen per minuut verpakt worden. Dit is nodig om flexibel en adequaat in te spelen op last-minutebestellingen. Intussen zijn er vier paklijnen.”

Michel ontwierp ook een fichesysteem. “Daarmee is alles perfect traceerbaar van oogst tot winkel, wie geplukt heeft, uit welke ruimte, wie de bakjes gevuld heeft, welk soort plastic het is, wie het vervoer deed, enzovoort. In het voorjaar van 2022 werd een informaticasysteem in gebruik genomen, waarbij er een volledige oogstregistratie gebeurt aan de hand van chips in de plukmesjes van het personeel. Hierdoor is er een volledige oogstregistratie en tracering mogelijk, die verder gaat dan de wettelijke eisen. Tot aan de oogst is alles gemechaniseerd, het plukken zelf is handwerk en gebeurt met de grootste voorzichtigheid. Wij dragen zorg voor honderd procent eerlijke arbeid, en blijven inzetten op duurzaamheid en energiebesparing.” De zaak levert momenteel in België, Engeland, Frankrijk, Portugal en Spanje.