Faillissement voor Lunch Garden: deel van restaurants wordt overgenomen

Restaurantketen Lunch Garden zal begin volgende week het faillissement aanvragen. Een deel van de 61 vestigingen zal nadien worden overgenomen door de Antwerpse investeerder CIM Capital. Dat vernam de Franstalige zakenkrant L’Echo in vakbondskringen.

Vrijdagavond raakte bekend dat er maandag een bijzondere ondernemingsraad plaatsvindt op de hoofdzetel van Lunch Garden in Evere. Het onderwerp is “een update over de huidige situatie”. De christelijke vakbond ACV Voeding en Diensten zei al slecht nieuws te verwachten.

Volgens L’Echo zal Lunch Garden begin volgende week voor de ondernemingsrechtbank van Brussel het faillissement aanvragen. Daarna zou een gedeeltelijke overname volgen door CIM Capital, dat gespecialiseerd is in herstructureringsdossiers. Er zullen dan ook banen sneuvelen. De vergadering start maandag om 8.30 uur op de hoofdzetel van het bedrijf in Evere.

In onze provincie heeft Lunch Garden vestigingen in Brugge, Sint-Eloois-Vijve en Kortrijk. Of zij blijven bestaan is niet duidelijk op dit moment.