Eventplanner Astrid Van der Kaaden opent eigen bureau: “Ik wil mensen gelukkig maken”

Astrid Van der Kaaden is al vijf jaar actief als eventplanner en opende op zaterdag 7 december haar eigen bureauruimte in de Kleine Asstraat 35. Hier kan ze haar klanten ontvangen en komt Eventplanner Astrid tot leven.

“Dit is een droom die werkelijkheid wordt. Vijf jaar geleden had ik nooit durven dromen dat ik hier nu zou staan. Ik ben in 2019 opgestart en de afgelopen jaren ontving ik de koppels bij mij thuis. Dat ik nu een eigen stekje heb, is de kers op de taart”, vertelt ze.

Astrid (28) groeide op in een ondernemend gezin en kreeg van haar ouders en man alle steun om haar eigen bedrijf op te richten. “Ik werk nog steeds als orthoagoog, wat ik met veel liefde doe, maar het organiseren van feesten is altijd een grote passie van mij geweest”, zegt ze. “Het voelt geweldig om mijn creativiteit te kunnen gebruiken en andere mensen gelukkig te maken.”

Bij Eventplanner Astrid richten we ons enkel op trouwfeesten. We werken vaak ook samen met lokale leveranciers en we focussen ons volledig op de persoonlijke aanpak, zo kiezen we resoluut voor trouwfeesten waar een persoonlijke ceremonie wordt gesproken.”

Steeds spannend

“Het leukste van mijn werk is de blijdschap van mijn klanten. De voorbereidingen voor een trouwfeest zijn altijd spannend en ik ben er trots op dat ik mensen mag helpen bij zo’n bijzondere gebeurtenis.”

Astrid is gehuwd met Stephen Cuypers en moeder van twee kinderen, Loïc (4) en Achille (2 maanden). Ondanks haar drukke gezinsleven heeft ze haar bedrijf tot een succes weten te maken. “Het is hard werken, maar ik zou het voor geen goud willen missen. Mijn gezin steunt me volop en dat maakt alles mogelijk. Ik ben vaak aan het werken wanneer anderen aan het genieten zijn, maar dat halen we op andere momenten dubbel en dik in.”

“We willen graag iedereen bedanken die ons geholpen heeft om te groeien en alle koppels die de afgelopen vijf jaar zoveel vertrouwen hadden in mij en ons team.”

Meer informatie via www. eventplannerastrid.be