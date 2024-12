“Enkel vrouwen kunnen hier trainen”: eerste influencer-fitnesszaal opent de deuren in Zwevegem

In Zwevegem ging de eerste influencer-fitnesszaal van het land open. Je vindt er high-end fitnesstoestellen, verlichting die recht uit een fotostudio komt, audio waar de gemiddelde dj jaloers van zou worden én een resem supercars op de achtergrond. Opmerkelijk detail: enkel vrouwelijke influencers kunnen er trainen.

Ze reden al met hun Ferrari – kerstboom op het dak – door de straten van Kortrijk en stonden ooit poedelnaakt op een rondpunt reclame te maken. En wat met die keer dat ze zichzelf net niet in brand staken voor het Atomium of dat ze zelfs de politie deden bankdrukken? De spierbundels van Pat-Nutrition zitten nooit om een stunt verlegen en zijn de afgelopen jaren uitgegroeid tot ware internetsensaties. Patrick Lippens en Nicolas Depoorter, de kerels achter het merk van sportsupplementen, kennen de digitale wereld als geen ander en besloten daarom nog een stapje verder te gaan. “Influencers zijn er en ze zullen ook blijven, of je dat nu een goede zaak vindt of niet.” Gebaseerd op hun ervaring bouwden ze dan ook hun eigen, gloednieuwe gym uit.

Sugarbabies

“En die is enkel toegankelijk voor vrouwelijke influencers en zelfs sugarbabies. Dames die vaak gaan sporten om zo een mooi lichaam te hebben, scoren gigantisch goed op sociale media. Het staat dan weer in schril contrast met de realiteit in de fitnesszalen, waar veel sporters zich meer en meer ergeren aan die mensen. Ze staan er foto’s te nemen, houden misschien een toestel wat te lang bezet en dat steekt hen in de ogen. Met onze nieuwe fitnesszaal bieden we een oplossing aan voor beide kampen. Vrouwelijke influencers kunnen hier komen trainen en foto’s maken, terwijl ze in andere zalen niemand meer voor de voeten gaan lopen.”

“De absolute eyecatcher is ons wagenpark. Als de dames klaar zijn met trainen, kunnen ze hier nog wat foto’s nemen met de mooie auto’s”

En voor het inrichten van hun nieuwe fitnesszaal, kozen de twee bodybuilders niet voor het halve werk. “Alle toestellen die er staan, zijn van de laatste generatie. Ze zijn veilig en kunnen op maat en wensen van iedereen worden afgestemd. Daarnaast zijn er ook overal grote spiegels opgehangen, ideaal voor het nemen van selfies. Om die foto’s zo goed mogelijk te krijgen, investeerden we ook in studioverlichting. Hier staan dus lampen die je ook bij professionele fotostudio’s terug zal vinden. En dan spreken we nog niet over de gevulde frigo’s, het professionele audiomateriaal en zoveel meer. De absolute eyecatcher is dan weer ons wagenpark. Als de dames klaar zijn met trainen, kunnen ze hier nog wat foto’s nemen met een Porsche, een Ferrari, een Lamborghini of zelfs een Bentley. Waarom niet?”

Unicum

Voor België is dit een unicum, al haalden beide schavuiten de mosterd bij hun Amerikaanse collega’s. “We zagen een docufilm over twee bodybuilders die een eigen zaal hadden. Sexy dames, striptease danseressen of naaktmodellen mochten er gratis trainen. Ze kregen er zelfs de mogelijkheid om zich te laten waxen of te laten masseren. Bleek dat die dames daar zelf vragende partij naar waren, omdat ze in de gewone zalen steevast te maken kregen met lastige mannen. Wij hebben daarop verder gebouwd en wie weet? Misschien vinden we wel een nieuwe ambassadrice voor ons merk.”

Kritiek

Dat een dergelijk concept naast bewondering ook heel wat kritiek kan opleveren, daar zijn Patrick en Nicolas zich van bewust. “Mogen we nog van het leven genieten ja? Als we trainen, dan hebben we graag ‘schoon vrouwvolk’ rond ons. Wij gaan niet in fitnesszalen gaan gluren naar vrouwen eh! Trouwens, we verplichten niemand om naar hier te komen. Dus dat er mensen zullen zijn die daar kritiek op hebben? Onze fitnesszaal zal weinig invloed op hun leven hebben, dus dat ze met hun kritiek dan maar op een ander gaan. Terwijl zo een figuren hun dagen vullen met zagen over alles en nog iets, leven wij aan 400 kilometer per uur.”

Toegang vragen

Wie in de nieuwe zaal wil gaan trainen, kan toegang vragen via Instagram. “Stuur ons gewoon een DM en dan zien we wel”, lachen ze nog. “Let wel: je mag altijd voorstellen om vriendinnen mee te nemen. Maar de mannen? Die laten jullie thuis. Het adres van de gym? Dat is voorbehouden voor zij die er binnen mogen.”