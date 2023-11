Emmanuel Van Damme krijgt topfunctie bij GEO Group

Bruggeling Emmanuel Van Damme, ex-general manager terminal van Wallenius Wilhelmsen, mag de wereldwijde groei van GEO Group helpen aansturen. Deze groep uit Zwevegem heeft een eigen vloot voor het verzamelen van onderwatergegevens met als grootste uitvalsbasis GEOxyz in Oostende.

Momenteel wordt in het drijvend droogdok van Gardec in Zeebrugge de Geo Ocean VII klaargestoomd als 29 ste aanwinst in de vloot van GEO Group uit Zwevegem. Die groeide onder impuls van ondernemer Patrick Reyntjens uit van een lokaal landmeterskantoor naar een internationale groep, gespecialiseerd in het verzamelen van onderwatergegevens zowel op zee als in havens, kanalen en rivieren. GEO Group heeft afdelingen in Frankrijk, Nederland, Schotland, Luxemburg en de Verenigde Staten. Het kernbedrijf is GEOxyz in Oostende, met 270 mensen in vaste dienst en 130 flexibele medewerkers.

Voor zijn verdere groei doet GEO Group sinds begin oktober een beroep op chief business officer Emmanuel Van Damme (48). De Bruggeling nam in het voorjaar afscheid van zijn rol als general manager terminal Zeebrugge bij Wallenius Wilhelmsen. Daarvoor werkte hij tot 2019 onder meer in de commerciële dienst van het havenbestuur MBZ.

“Het is zeer tof om nu te kunnen werken voor een Belgisch bedrijf dat sterk investeert in zijn eigen vloot en in onderzoek en ontwikkeling. Zo bouwen we bijvoorbeeld onder eigen koepel varende drones voor nieuwe toepassingen”, zegt Van Damme. Als chief business officer zal hij een breed scala van strategische initiatieven leiden, waaronder het ontwikkelen en onderhouden van langetermijnpartnerschappen, acquisities, investeringen en fusies.

Aanwinst

“Vanuit de logistieke omgeving in Zeebrugge kwam ik terecht bij ingenieurs, hydrografen en geologen. De vloot bestaat uit allerlei types en schaalgrootten. Dat gaat van onbemande kleine vaartuigjes tot de laatste aanwinst, de Geo Ocean VII, een offshore surveyschip van 56 meter lang en 13 meter breed dat tien crewleden en twintig passagiers kan meenemen.”