Elke opent koude bakkerij Ghillevoet in Winkelsestraat: “Diksmuidse boterkoeken zijn onze specialiteit”

Sinds kort heeft Lendelede er een nieuwe bakkerij bij. Elke Ghillemyn is het gezicht van bakkerij Ghillevoet langs de Winkelsestraat 78. De specialiteit is Diksmuidse boterkoeken.

Het pand doet wellicht nog een belletje rinkelen bij mening Lendeledenaar. “Ik ben hier vlakbij opgegroeid en vroeger zat hier De Fruitkorf”, vertelt Elke. “Later zat krantenwinkel Mondy’s er. Ik was al langer op zoek naar een pand voor een eigen bakkerij en na te zoeken in onder ander Kortrijk kwam ik hier uit. De naam verwijst naar een samensmelting tussen mijn familienaam Ghillemyn en die van mijn man Jimmy Garrevoet. Hij werkt als zelfstandig bouwvakker, maar helpt me ‘s morgens met de opstart van de zaak.”

Promo’s

Nadat ze een tijd in een industriële bakkerij had gewerkt kwam Elke op het idee om met een eigen koude bakkerij te beginnen. “Dat betekent dat we alle dagen een assortiment vers gebakken broden binnenkrijgen. We verkopen een groot aanbod aan broden en pistolets, maar ook koeken- en suikerbrood. Daarnaast hebben we ook een mooi assortiment taarten en gebakjes, waaronder taarten zonder toegevoegde suikers waar er onder andere bij diabetici geregeld vraag naar is. Onze specialiteit zijn Diksmuidse boterkoeken, waar mensen soms van ver voor naar hier rijden. We werken ook met promo’s voor tien euro. Dat kunnen bijvoorbeeld tien miniboules met chocolade zijn of tien minidonuts, telkens met twee gratis erbij. Maar het kunnen evengoed andere combinaties zijn.”

Eindejaarsfolder

Ook wie lekkers voor de Sint wil kopen, kan in de bakkerij terecht en binnenkort komt er ook een eindejaarsfolder aan. “Eens we wat ingewerkt zijn wil ik ook een aanbod belegde broodjes aanbieden”, aldus Elke.