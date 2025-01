Eline (29) start trimsalon en wellness voor kleine honden op in Roeselare: “Vernieuwend concept in de regio”

In De Gotelaar in Roeselare startte Eline Dedrie (29) recent Pluis op, een trimsalon voor kleine honden. “Maar bij Pluis kunnen de diertjes ook volop genieten van een wellness”, aldus Eline. Ze is sinds enkele jaren het baasje van Chantie, een schattig Pomeriaantje. “Met mijn hondje ging ik in het verleden vaak naar een trimsalon. Ik vind het belangrijk dat Chantie zich goed in haar vel voelt en er goed uitziet.” Door die bezoeken aan een trimsalon ontstond bij Eline het idee om zelf iets dergelijks in bijberoep op te starten.

De hondenliefhebster, die in Aartrijke opgroeide maar inmiddels al enkele jaren in Roeselare woont, volgde enkele jaren cursussen en opleidingen. “Maar het was een intensieve opleiding bij Aicha Vermeulen van opleidingsschool Chez Tante Pluche, die me helemaal klaarstoomde voor mijn bijberoep.”

Eline blijft aan de slag als logistiek coördinator, maar startte onlangs in haar woning ‘Pluis’ op. “Enerzijds heb je het trimsalon, anderzijds is er ook een hondenwellness. Er zijn verschillende hondentrimsalons in de regio, maar weinigen gaan ook gepaard met een wellness. Dit concept is wel in Nederland al echt populair.”

Eline kocht een spa aan voor kleine hondjes. Zij kunnen er volop genieten van een bad. De honden worden tot twee keer toe gewassen en Eline brengt ook een haarmasker bij de diertjes aan. “Tijdens de behandeling worden uitsluitend natuurlijke producten gebruikt. Een dergelijke behandeling is niet alleen rustgevend, maar ook goed voor de vacht van de dieren.”

Gerust hart

Na het wellnessgedeelte wordt de vacht van het hondje gedroogd en start de behandeling in het trimsalon. Daarbij hoort onder andere het borstelen en het in model knippen van de vacht. Daarna volgt het knippen van de nagels. “Een bezoekje aan de wellness en het trimsalon duurt enkele uren voor het hondje, maar baasjes kunnen hier met een gerust hart hun lievelingsdier voor even afgeven.”

Trimsalon en welness Pluis is telkens open op afspraak. “Met mijn nieuwe zaak richt ik me op kleinere hondenrassen”, besluit Eline.