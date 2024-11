Elektro Dezwarte sluit na 60 jaar zijn winkel: “We blijven klaarstaan voor onze klanten”

Zaterdag 7 december sluit de familie Dezwarte na precies zestig jaar de deuren van zijn elektrowinkel in de Woumenweg. Daarmee verdwijnt de laatste speciaalzaak in dat genre in Diksmuide. “Ons bedrijf stopt echter niet”, benadrukt Lena Dezwarte. “We verhuizen onze activiteiten, behouden de webshop en hebben ook al partners gevonden, want een derde generatie binnen onze familie staat niet klaar.”

Van het kleine textielwinkeltje van mama Margriet in Nieuwkapelle, over een eerste elektriciteitszaak met haar man Jozef tot een elektrowinkel en bedrijf gespecialiseerd in technische installaties en renovatiewerken waar twintig mensen aan de slag zijn. De familie Dezwarte heeft de voorbije zes decennia een mooi parcours afgelegd. Vier van de vijf kinderen van wijlen Margriet en Jozef staan aan het roer: Koen (54), Bart (57), Lena (60) en Joost (63). De site waar Dezwarte nu is gevestigd, wordt straks een winkelpark. De provincie verleende daarvoor recent de vergunning. Elke werkdag tot en met vrijdag 6 december loopt de uitverkoop in de elektrozaak en daarna wordt de fysieke winkel gesloten, maar dat betekent niet het einde van het bedrijf.

“We zijn volop bezig met de inrichting van onze nieuwe locatie in de Sparkevaardekenstraat 1a op het industrieterrein Heernisse in Diksmuide”, laat Lena weten. “Tegen volgend voorjaar willen we naar daar verhuizen. Op die site van 2.500 vierkante meter komen onze ateliers, kantoren en het onthaal. We blijven ons toeleggen op technische installaties en renovatiewerken en ook onze webshop met elektro blijft online. Daarnaast staan we garant voor de service na verkoop. Daarvoor werken we op afspraak.”

De zaakvoerders en alle personeel blijven aan boord, maar Dezwarte heeft partners gevonden. “Er waren verschillende kandidaten, maar met de West-Vlaamse ondernemers Philip, Katrien en Ortwin, klikte het meteen. We voelen dat zij het DNA van ons bedrijf respecteren en dat is voor ons heel belangrijk. Onze kinderen nemen het bedrijf niet over, vandaar dat we onze zoektocht buitenshuis hebben gehouden. Zelf gaan we zeker nog niet meteen op pensioen, maar door die nauwe samenwerking extern is de toekomst van Dezwarte verzekerd.”

Info: www.dezwarte.be of 051 51 97 97. (GUS)