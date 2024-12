Electro Hoste-Focke sluit toonzaal

Op vrijdag 31 januari sluiten Luc Hoste (64) en zijn echtgenote Ann Focke (65) hun elektrozaak op Markt 2 in Ruddervoorde. De winkel, die op 28 oktober 1988 van start ging, wist zich ondanks de concurrentie van grote elektronicaketens en lokale zaken staande te houden.

“Toen we onze plannen aan onze ouders voorstelden, vroeg mijn vader zich af of dit wel haalbaar was”, herinnert Ann zich. “In Ruddervoorde waren er toen nog drie andere elektrozaken: Firma Stubbe, Electro Stael en Marcel Wille. In Waardamme had je ook nog Verfaille-Bauwens. Maar kijk, 36 jaar later staan we er nog steeds met een bloeiende zaak.”

Hoewel de winkel zijn deuren sluit, blijven Luc en Ann hun klanten trouw. “We verkopen onze voorraad kleine huishoudtoestellen uit, maar voor grotere toestellen blijven we op afspraak beschikbaar”, legt Luc uit. “Ik ben nog niet klaar om volledig te stoppen en zal ook service blijven bieden en herstellingen uitvoeren.”

36 mooie jaren

Voor Ann betekent de sluiting een ingrijpende verandering. “Ik ben opgegroeid in een gezin van zelfstandigen en na ons huwelijk stond ik altijd in de winkel. Ik zal het zeker missen: het contact met de klanten, de gezellige gesprekken. Maar na 36 mooie jaren vol inzet en enthousiasme is het tijd om wat gas terug te nemen. We willen meer tijd vrijmaken voor onze familie, vrienden en vooral voor onze twee kleindochtertjes, Cilou en Aurélie, de dochters van Eveline.”

De toekomst is ook voor Ann en Luc nog onduidelijk. “We zien wel wat op ons pad komt. Ik heb geen glazen bol om de toekomst te voorspellen”, zegt Luc. “Ik blijf verder werken, maar ik besef dat het een soort uitdoofscenario kan worden. Voor Ann zal de verandering het grootst zijn, omdat zij altijd het gezicht van de winkel was. Dat valt nu weg.”

Luc besluit met een boodschap van dankbaarheid: “Langs deze weg willen Ann en ik al onze klanten bedanken voor hun jarenlange vertrouwen, de vele bezoekjes, aankopen en leuke gesprekken. Jullie maakten dit avontuur voor ons onvergetelijk.” (GST)