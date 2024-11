Eindejaarsactie van start op 1 december

Unizo Meulebeke, Markant en Op Stap organiseren samen met het lokaal bestuur opnieuw een eindejaarsactie onder de naam ’t Winkel in M. Wie tussen 1 december 2024 en 5 januari 2025 zijn inkopen doet bij de deelnemende handelszaken (75 in totaal) maakt kans op een mooie prijs uit een totale prijzenpot van 12.500 euro. De deelnemende handelszaken en het lokaal bestuur spijzen samen de prijzenpot. De handelaars schenken waardebonnen van 25 euro voor hun zaak. Het lokaal bestuur voorziet in de hoofdprijzen. De eerste prijs is 1.500 euro aan waardebonnen, de tweede 1.000 euro en de derde 500 euro. Daarnaast voorziet het bestuur in een aantal 30-euro waardebonnen.

Bij aankoop bij een van de deelnemende zaken ontvang je een genummerd lot (het aankoopbedrag is vrij te bepalen door de handelszaak). Om mee te dingen naar een prijs, moet je de genummerde loten zelf bijhouden tot na de actie. Na 5 januari 2025 worden de winnende nummers bekend gemaakt via verschillende kanalen. De klant controleert zelf of hij een prijs gewonnen heeft. Winnaars kunnen zich aanmelden aan het onthaal in het gemeentehuis. De deelnemende handelszaken zijn makkelijk herkenbaar door de grote raamsticker met het logo ’t Winkel in M. De gewonnen waardebonnen kunnen enkel ingeruild worden bij de deelnemende handelszaak vermeld op de bon, met uitzondering van de hoofdprijzen. De gewonnen waardebonnen blijven geldig tot en met 31 april 2025. Voor de hoofdprijzen is er een reservenummer voorzien. Meer info bij het aanspreekpunt lokale economie : Carine Colombien, carine.colombien@meulebeke.be of 051 / 54 13 31 of bij de contactpersoon van de werkgroep: Joris Veys, veysjoris@gmail.com., 0496 46 06 90. (LB)