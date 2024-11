Eigenaar van De Lamme Goedzak heeft nieuwe plannen: komen er bootjes op vaart tussen Damme en Siphon?

Ondernemer Luc Beke – in de streek bekend als eigenaar van manege De Blauwe Zaal en plezierboot De Lamme Goedzak – heeft opnieuw opmerkelijke plannen. De zakenman wil op de Damse vaart kleine elektrische bootjes introduceren waarmee toeristen zelf tussen de brug van Damme en de Siphon in Oostkerke kunnen varen. De Vlaamse overheid wijst er wel op dat daarvoor mededinging moet georganiseerd worden via een open oproep.

Varen er binnenkort toeristen met kleine elektrische bootjes tussen Damme centrum en de onderbreking van de Damse Vaart nabij restaurant Siphon? Voor op de heel korte termijn zal het nog niet zijn, maar er zijn wel degelijk plannen voor. En die plannen komen uit de koker van ondernemer Luc Beke, mede-eigenaar van Global Estate Group en in de Dams Brugse regio ook bekend als eigenaar van manege De Blauwe Zaal en van De Lamme Goedzak, de plezierboot die dagelijks tussen Brugge en Damme vaart op de Damse Vaart. Luc Beke is naar eigen zeggen verliefd geworden op deze hoek van de Zwinstreek en realiseerde ook al twee edities van Amare, een kunstroute tussen Brugge en Damme.

Niet richting Brugge

En nu heeft hij dus nog nieuwe plannen voor de verdere toeristisch-commerciële ontwikkeling van de Damse Vaart en omgeving. Het gaat concreet om het introduceren van een aantal kleine elektrische bootjes op de Damse Vaart. Met de bootjes, die plaats zouden bieden aan vier à vijf personen, zouden toeristen en andere liefhebbers zelf van aan de brug in Damme centrum kunnen varen tot aan de onderbreking van de Damse Vaart in Oostkerke, ter hoogte van de brug die uitkomt op restaurant Siphon. Voor de bootjes zou geen vaarbewijs nodig zijn en dus ook geen kapitein of andere externe persoon. Vanuit Damme richting Brugge varen, zou niet tot de mogelijkheden behoren, gezien de plezierboot Lamme Goedzak daar al vaart en interferentie daarmee niet evident is. Luc Beke bevestigt dat er zo’n plannen zijn en dat daarover contact is geweest met De Vlaamse Waterweg, het agentschap van de Vlaamse Overheid dat beheerder is van de Damse Vaart. “Momenteel is het echter nog te vroeg om daar veel meer over te zeggen want er moeten nog een aantal zaken uitgeklaard worden”, liet Luc Beke weten.

“Officieel kregen we de vraag nog niet, al heb ik niets tegen het idee” – Joachim Coens, burgemeester (cd&v)

Bij De Vlaamse Waterweg wordt ook bevestigd dat er contacten geweest zijn over plannen om bootjes in te leggen op de Damse Vaart, maar veel details krijgen we niet. “De Vlaamse Waterweg heeft op zich geen bezwaar tegen het gebruik van de waterwegen voor recreatie als dit enigszins verzoenbaar is met de omgeving”, zegt woordvoerder Geert Weymeis. “Maar over specifieke aanvragen of projecten kunnen wij ons niet uitspreken. Dat wordt besproken bij de commerciële dienst omdat het hier dan eigenlijk gaat om een concessie. En voor het toekennen van een concessie moet er mededinging georganiseerd worden via een open oproep. Het gaat hier immers om een openbare waterweg dus we moeten de regels volgen.”

Snoepwinkeltje

In de plannen zou ook gebruik gemaakt worden van het kleine gebouwtje aan de brug dat in ver vervlogen tijden gebruikt werd door de brugwachters en door de mensen van de provincie die de oevers van de vaart onderhielden. Na lange tijd van leegstand werd het gebouwtje van 2016 tot 2020 als snoepwinkeltje uitgebaat, het haalde toen de pers als kleinste snoepwinkeltje van het land. Nu zou het dus gebruikt worden als verkooppunt voor de tickets voor de toeristenbootjes. “Ik ben min of meer op de hoogte van die plannen, al zijn we daar als stadsbestuur nog niet echt officieel van in kennis gesteld en hebben we ook geen vraag gekregen”, zegt Dams burgemeester Joachim Coens (cd&v). “Ik verneem dat er een proces van mededinging moet opgestart worden, dus dat zal nog wel een tijdje duren. Op zich hebben wij niets tegen het inzetten van toeristenbootjes op dat traject van de Damse vaart. Uiteraard willen we geen vervuilende of al te lawaaierige exploitaties op de Damse Vaart. Als stadsbestuur hebben we regelmatig overleg met De Vlaamse Waterweg – op 16 januari staat er al een vergadering gepland – dus we zullen er nog wel meer over vernemen.”