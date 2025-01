“Eigen naaiatelier met zeven medewerkers”: Emma (30) opent met Grécie exclusieve damesboetiek in Oostkamp

Donderdag 16 januari opent Grécie in de Bruggestraat 196 in Oostkamp. Grécie is een unieke kledingwinkel met een collectie dameskledij voor elk event. Een huwelijk, cocktail party of tuinfeest, Emma zoekt de perfecte jurk voor haar klanten.

De boetiek wordt gerund door Emma Declerck (30). Ze is daarmee de derde generatie binnen de familie die actief is in de wereld van de dameskledij. Emma is de dochter van Jan Declerck, zaakvoerder van Decotex. De naam Grécie is afgeleid van het Engelse woord grace, wat staat voor elegantie. Op die manier kwam Emma uit op Grécie.

“De interesse en passie voor mooie kledij is er een beetje met de paplepel ingegeven. Na mijn studies toegepaste economische wetenschappen, heb ik aan de afdeling Polymode in Firenze in Italië gestudeerd. Met Grécie willen we een ander cliënteel bereiken. We leggen ons toe op jurken voor alle gelegenheden.”

Exclusief

“We hebben naast onze eigen merken en creaties Emila Pilloud en Aligné, ook een aantal exclusieve merken waarvan er een aantal enkel bij ons verkrijgbaar zijn. Daarmee kunnen we onze klanten een unieke jurk aanbieden”, vertelt Emma.

“Niet veel boetieks hebben de service die wij geven”

Grécie is meer dan een verkooppunt voor damesjurken. “We hebben een eigen naaiatelier in onze boetiek en kunnen voor onze eigen merken ook volledig maatwerk leveren. Dit doen we met een team van zeven medewerkers. Daarmee zijn we uniek in deze sector, niet veel boetieks in België bieden de service die wij onze klanten geven. Als er iemand binnenkomt voor een avondjurk, nemen we meer dan voldoende tijd waardoor de dame met een tevreden gevoel onze zaak verlaat”, weet Emma te vertellen. “Met Grécie willen we dat mensen zich weer feestelijk opkleden en ze met trots onze creaties dragen.”

De eigen merken Alingé en Emilia Pilloud worden ook aangeboden in een aantal bruidswinkels in België.