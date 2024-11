Een jubileum om niet naast te kijken: Brilart bestaat 25 jaar

Optiek Brilart, met vestigingen in Torhout en Heule, bestaat 25 jaar, een jubileum waar niet naast te kijken valt. De zaakvoerders Dimitri Degezelle (48) en zijn vrouw Nele Deconinck (47), die in Heule wonen, zijn terecht trots op het zilver.

Persoonlijke service

Het zaadje voor Brilart werd geplant toen Nele amper 10 jaar was. “Ik begon te brillen en werd het mikpunt van pesters”, vertelt ze. “In die tijd was het aanbod kinderbrillen niet zo hip, modieus en uitgebreid als nu. Ik wou daar kost wat kost verandering in brengen en de pesters lik op stuk geven.”

Na haar humaniora trok ze naar Brussel voor haar studies Optiek & Optometrie en op 6 december 1999 opende ze in Torhout haar eigen optiekzaak. Die is in de Rijselstraat gevestigd. Niet veel later kwam echtgenoot Dimitri haar in de zaak vervoegen. De vestiging in Heule ontstond tien jaar later: in november 2009.

“Brilart is niet zomaar een optiekzaak”, aldus Dimitri. “Beide vestigingen zijn belevingswinkels met een uniek concept, vernieuwende merken en een heel persoonlijke service. We ontvangen de klant bij voorkeur na afspraak, zodat we voldoende tijd kunnen uittrekken. Indien nodig starten we met een gratis oogmeting om vervolgens samen het geknipte montuur en de juiste glazen te kiezen. We hebben brillenmode voor mannen, vrouwen en kinderen.”

Liefst 25% korting

“Bij ons zit je perfect voor een onberispelijke service”, vult Nele aan. “Oogmetingen, lensaanpassingen, brilherstellingen en het slijpen van de lenzen: alles wordt vakkundig uitgevoerd. We bieden enkel de hoogste kwaliteit aan. Alleen het beste is goed genoeg voor onze klanten. We hebben ook een uitgebreide collectie sportbrillen op sterkte.”

