Een bloeiende mijlpaal: Descaplant viert 35 jaar

Al 35 jaar lang brengt Descaplant aan de Doorniksewijk emoties tot leven met bloemen en planten. Wat ooit begon in een klein pand in de Bruyningstraat is uitgegroeid tot een vaste waarde in Kortrijk. “We willen mensen raken met onze creaties. Of het nu gaat om een vrolijk boeket, een romantische bloemenpracht voor een huwelijk, of een troostende rouwkrans. Elke bloem vertelt een verhaal”, vertelt Gudrun Bekaert.

Van droom tot bloeiende zaak

Descaplant verhuisde in 1990 naar de huidige locatie op de hoek van de Doorniksewijk en de Sint-Rochuslaan. “Een strategische plek met uitstekende zichtbaarheid. Sindsdien is de zaak samen met de buurt geëvolueerd tot een levendige plek vol kwaliteit en creativiteit. Danny selecteert tweemaal per week de mooiste bloemen rechtstreeks op de veiling in Brussel, terwijl ik ze omtover tot unieke creaties. Ik kies ook met zorg stijlvolle decoratie en geschenkartikelen om klanten te inspireren”, aldus Gudrun.

“De winkel werd al een viertal keer volledig vernieuwd en gerenoveerd om steeds up to date te zijn met de nieuwste trends. Elke vernieuwing geeft aan ons en de medewerkers een boost om er met passie voor te gaan”, zeggen de zaakvoerders, die de vele medewerkers bij dit speciaal jubileum graag willen bedanken voor hun tomeloze inzet, passie en betrokkenheid die bijdragen aan het succes van hun zaak.

Feestelijke blik op de toekomst

Ter ere van dit bijzondere jubileum transformeerde Descaplant haar etalage tot een waar kunstwerk. Vanaf eind januari staan de ramen van de winkel feestelijk in het teken staan van ‘35 jaar Descaplant’, een ode aan hun geschiedenis en een uitnodiging om samen naar de toekomst te kijken. “Onze klanten betekenen alles voor ons”, zegt Gudrun. “Het is dankzij hen en dankzij ons geweldige team dat we al 35 jaar lang een verhaal mogen schrijven dat letterlijk bloeit.”