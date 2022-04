EEG is klaar voor de toekomst: Innovatie als visitekaartje

Aan de Ooststraat 3-5 opende EEG, het elektrotechnisch bedrijf van de Gullegemse familie Neyrinck, donderdag 31 maart officieel zijn nieuwe hoofdkantoor. De firma bestaat in 2022 ook 85 jaar en bereidt zich voor op een vruchtbare toekomst.

EEG NV, oorspronkelijk gestart onder de Franse naam Electro Entreprise Gullegem, is een toonbeeld van West-Vlaamse ijver. Het verhaal startte in 1936 met Michel Neyrinck, die aan de Bankstraat begon als zelfstandig installateur van waterleidingen, elektriciteit en mechaniek. Het familiebedrijf groeide, maar bleef trouw aan zijn Gullegemse wortels. Na een verhuis naar de Schuttershoflaan, waar de firma 37 jaar gevestigd was, ging het in 1998 naar de huidige bedrijfsgebouwen aan de Oostlaan. Daar werd nu een nieuw kantoorgebouw, uitgerust met de nieuwste technische snufjes, neergepoot. Een duidelijk signaal dat de bedrijvengroep die EEG ondertussen geworden is, vanuit Gullegem wil blijven opereren. Mét de familie Neyrinck blijvend aan het roer en als aandeelhouders. Karl Neyrinck, de derde generatie, is sinds 2006 gedelegeerd bestuurder en CEO. Karl is tevens nationaal voorzitter van Techlink en voorzitter van de Confederatie Bouw. Zijn vrouw Griet Delporte staat sinds 2014 als financieel directeur (CFO) aan zijn zijde. Ondertussen is hun zoon Louis, de vierde generatie, sinds 2021 ook binnen EEG aan de slag.

Technologiegroep

De EEG Group is door een aantal fusies en overnames inmiddels uitgegroeid tot een technologiegroep met twaalf vestigingen, verspreid over heel België, en 900 medewerkers. De onderneming, die van bij het begin actief was in de ziekenhuissector, staat vandaag garant voor het ontwerp, de realisatie en het onderhoud van elektrische totaalprojecten voor kantoorgebouwen, utiliteitsbouw en industriële sites met focus op de zorgsector en de openbare sector. Innovatie, flexibiliteit en geïntegreerde oplossingen zijn en blijven het visitekaartje. Aan geslaagde resultaten en opdrachten ontbreekt het absoluut niet. Referenties in West-Vlaanderen zijn onder meer AZ Delta in Rumbeke, Aquapark Bellewaerde Ieper, De Zwemkom in Wevelgem AZ Zeno in Knokke en AZ Groeninge in Kortrijk. Projecten in uitvoering zijn Station Gent Sint-Pieters en AZ Zeno in Blankenberge. Binnenkort starten ook projecten voor een nieuw VRT-gebouw in Brussel, een Arresthuis in Antwerpen en het nieuwe ziekenhuis Grand Hôpital de Charleroi, dat in 2024 de deuren moet openen.

Warmtepomp

De nieuwe hoofdzetel in Gullegem is een toonbeeld van samenwerking tussen de verschillende EEG-vestigingen en van duurzaam energiegebruik. Om het nieuwe kantoorgebouw te verwarmen en verkoelen werd gebruik gemaakt van een zogenaamd beo-veld: via 32 boringen tot 81 meter diep wordt warmte uit de grond onttrokken, en naar een grote warmtepomp gestuurd. Gullegem, dat instaat voor alle bordenbouw in eigen atelier, stelt 275 mensen tewerk. 42 van hen zijn al meer dan twintig jaar in dienst en dit vaak, net als de directie, van vader op zoon. Voortdurende bijscholing zorgt ervoor dat het personeel niet alleen met de tijd mee is, maar er vaak op vooruit loopt. Alles ten dienste van de klant. (AV)