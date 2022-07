Economische raad in Oostrozebeke kan aan de slag

De economische raad als adviesorgaan van Oostrozebeke heeft een tijdje op zich laten wachten. Nu een landbouwraad boven de doopvont werd gehouden, kon het bedrijfsleven niet achter blijven. Melanie Ciers (31) is de geschikte vrouw om dit adviesorgaan te leiden.

De allereerste voorzitter van de economische raad werd met algemeenheid van stemmen verkozen. Melanie Ciers (31) leek de geschikte persoon om met de gemeente in overleg te gaan bij economische dossiers. Ze is al jaren vertrouwd met het bedrijfsleven als werkkracht bij Vandaele Rental.

“Ik ben er zeker van dat we als adviesraad kunnen bijdragen tot een beter economisch klimaat op de gemeente”, aldus Melanie. “Het is ook de bedoeling om via dit adviesorgaan verschillende profielen aan bod te laten komen. Bovendien heb ik een grote interesse voor economie zodat ik alle dossiers grondig wil bekijken.”

Werkgelegenheid stimuleren

“Op welke punten de adviesraad kan bijdragen tot een beter economisch klimaat? Wij kunnen heel nuttig zijn wanneer wegenwerken worden opgestart. Bovendien willen we er alles aan doen om de werkgelegenheid in de eigen gemeente te stimuleren. De rol van de economische raad is duidelijk: een verbindend rol spelen tussen de politiek en wat er gebeurt op het veld.”

“Het klimaat voor investering in Oostrozebeke is goed, maar op sommige vlakken kan het stukken beter. Er wordt vaak heel moeilijk gedaan over de aanvragen. Dit kan stukken beter en vlugger.”

Geen praatbarak

“We willen absoluut niet dat deze adviesraad wordt herleid tot een praatbarak. Het is zonder meer duidelijk dat de politiek dringend moet luisteren naar de ondernemers. Ik geloof dat we met schepen Olivier hiervoor de geschikte persoon hebben.”

De economische adviesraad zal elke eerste maandag van de maand vergaderen. Er zijn plannen om op zaterdag 1 oktober een braderie te organiseren. (CLY)