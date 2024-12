Dynamic Jobs brengt met ‘Dé Witte Raaf’ exclusief bier in beperkte oplage op de markt

Wat begon als een grap tijdens een brainstormsessie, groeide uit tot de tripel ‘Dé Witte Raaf’. “Iemand grapte over het lanceren van ons eigen bier”, vertelt Kristof Vanackere, oprichter van Dynamic Jobs. “Maar hoe langer we erover praatten, hoe meer het idee vorm kreeg. En hier zijn we dan, met Dé Witte Raaf.”

Dynamic Jobs, gespecialiseerd in het verbinden van arbeiders en technische profielen met lokale bedrijven, weet als geen ander hoe belangrijk het is om het uitzonderlijke te vinden. “De witte raaf symboliseert precies wat wij doen: het ontdekken van unieke talenten die een bedrijf naar een hoger niveau tillen”, legt Kristof uit. “Het resultaat? Een karaktervolle tripel met een moutige basis, verfijnde kruiden en een zachte, lichtzoete afdronk.”

Dé Witte Raaf is bij Dynamic Jobs aan de Doorniksestraat 45 te verkrijgen. “Iedereen is welkom. We schenken graag een proevertje in.”