Duurzame en innovatieve tapasplanken maken indruk: Mini-onderneming BeerBoard wint YES-award

BeerBoard van het Sint Berghmanscollege uit Avelgem sleepte zondag de YES-award in de wacht als beste mini-onderneming op de Roeselaarse goededoelenkerstmarkt.

BeerBoard is een mini-onderneming die door het persen van isolatiemateriaal en houtafval nieuwe tapasplanken maakt. Ze waren zelf ook creatief met hun eigen restafval bij de productie. Van de gaten in de planken werden allerlei gebruiksvoorwerpen als flesopeners gemaakt. De jury vond dat de mini-onderneming uit Avelgem in alle categorieën goed scoorde. Ze hadden een verzorgde stand en konden hun verhaal rond hun duurzaam en innovatief product goed verkopen.

Snel schakelen

“Speciaal dit jaar was de diversiteit aan verschillende producten die op de mini-ondernemingen op de goededoelenkerstmarkt in de Zuidstraat hebben gepresenteerd”, zegt Marco Lombaert van Unizo. “Naast verkopen was de markt voor de jongeren ook een leerrijke ervaring. Door de sterke wind tijdens de opbouw hebben ze geleerd om heel vlug te schakelen en oplossend te denken en nog beter samen te werken om hun stand in deze omstandigheden op te bouwen. Hadden ze dat niet gedaan, dan was hun droom om een prijs in de wacht te slepen letterlijk gaan vliegen.”

Naast de algemene winnaar BeerBoard vielen nog negen andere mini-ondernemingen in de prijzen. Bjélle uit Brugge, Shell & Shine van Vives Roeselare en Bonnami uit Leuven wonnen in de categorie Originaliteit. L’Atelier Biscuit en Tricot Tendresse alle twee uit Brugge en Lolycimo uit Torhout wonnen de prijs voor Sales en Communicatie en Wonder Stroopwafels, BLEST en SockStory, alle drie uit Brugge wonnen de prijs voor Mooiste Stand en Decoratie.

De Yes-award, YES staat voor Young EntrepreneurShip, is een initiatief van Unizo, Vlajo, Shopping Roeselare en hoofdsponsor Baete, Frimout en Sanctorum uit Rumbeke.