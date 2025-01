Druk bijgewoonde nieuwjaarsreceptie Unizo Izegem bij Meditech

Donderdag 23 januari vond onder ruime belangstelling van 130 leden van Unizo Izegem de nieuwjaarsreceptie plaats in de gebouwen van Meditech. De aanwezigen kregen er een rondleiding door de prachtige nieuwbouw, maar konden uiteraard ook klinken op een voorspoedig 2025 en een avondje netwerken.

Unizo Izegem is klaar voor een nieuw werkjaar. Traditiegetrouw starten ze dat met een nieuwjaarsreceptie op locatie. Dit keer werd Meditech in de Lodewijk de Raetlaan bereid gevonden als gastheer. “Een wereldspeler in de branche van de apotheekrobots die in de nieuwe huisvesting ook ruimte heeft om mensen te ontvangen. Het bezoek aan Meditech werkte als een trigger, want sneller dan verwacht was onze maximumcapaciteit bereikt. We zijn allicht niet de enige, maar we zien dat het na corona ook moeilijker is om mensen ‘s avonds nog op de been te brengen,” aldus bestuursleden Stijn Vandeweghe en Saskia Verschaete die samen met Thijs Noyen, Steven Billiet en Annelore Vanhoutte de werkgroep vormen die de organisatie van de nieuwjaarsreceptie voor hun rekening nemen.

Maar dat lukte dus dit jaar wel vrij vlot. “Ook een aantal leden van ons nieuw gemeentebestuur waren aanwezig, waaronder kersvers burgemeester Kurt Grymonprez en de schepen van economie Mathias Leenknecht”. Na een uiteenzetting van Timon Dejonghe, ceo van Meditech, en een rondleiding volgde een netwerkavond. Een foodtruck zorgde ervoor dat de hongerige magen werden gestild. De komende weken werkt het Unizo bestuur volop aan de uitwerking van het Unizo-programma voor dit jaar. Hierover volgt binnenkort meer nieuws. “We kijken ernaar uit om onze leden en toekomstige leden een gevarieerd aanbod te bieden waarbij informeren en netwerken in een ongedwongen sfeer voorop staan.”